Inondation à Zhengzhou en Chine : Foxconn accorde des congés aux employés

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir



Si l'actualité en France est principalement dominée par le pass sanitaire et la vaccination, vous avez peut-être pu voir que la Chine fait face à des inondations inédites dans le pays. La ville de Zhengzhou où se trouvent les infrastructures du partenaire historique d'Apple "Foxconn" est particulièrement touchée, au point où l'entreprise a accordé des congés aux employés (un fait rarissime).

Foxconn confirme qu’il n’y a eu aucun impact sur ses installations

Quand une catastrophe naturelle survient, il faut obligatoirement de la solidarité pour aider et soutenir les personnes qui ont été les plus touchées. Suite à l'inondation qui a touché la ville de Zhengzhou, Foxconn a communiqué plusieurs informations dans un rapport à CNBC.

Dans un premier temps, l'entreprise explique que par chance ses installations n'ont pas été touchées par l'inondation :

Nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas eu d'impact direct sur notre installation à ce jour et nous surveillons de près la situation et fournirons des mises à jour le cas échéant. À noter également que nous avons activé un plan d'intervention d'urgence pour les mesures de contrôle des inondations à cet endroit.

Ce qui veut dire que la production des iPhone peut continuer normalement et qu'aucune interruption ou retard n'aura lieu.

Autre information communiquée, c'est à propos des nombreux salariés qui ont vu leur logement inondé ou qui ont fait face au décès d'un proche.

Foxconn explique aussi via un autre rapport (cette fois au South China Morning Post) que des dizaines de milliers de travailleurs de deux usines à Zhengzhou ont été invités à ne pas venir travailler. Une décision prise pour permettre aux employés les plus touchés de se reposer et de trouver des solutions en cas d'inondation de leur logement ou pour aller dans leur famille si un proche a disparu.



Plus tôt ce matin, on a appris qu'Apple s'est engagé à faire un don pour le sauvetage et la reconstruction après les inondations dans la province du Henan. Un geste aussi réalisé pour l'Allemagne et la Belgique qui ont connu une catastrophe similaire.