PES devient eFootball et sera un free-to-play

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Une grande nouvelle qui provient de chez Konami vient d'être annoncé : après avoir organisé sa conférence Yu-Gi-Oh! Digital Next dans la nuit, voilà que le Nippon dévoile de nouvelles informations autour d'une autre grande licence. En effet, c'est désormais à sa simulation de Football, Pro Evolution Soccer, de se dévoiler...

Et justement, il ne faudra désormais plus l'appeler par ce nom, mais bel et bien eFootball, puisqu'en plus d'un nouveau moteur physique, le studio a fait le choix d'un changement, comme pour marquer le début d'une nouvelle ère. Et cette ère risque de faire parler d'elle, puisque le jeu sera proposé dans un système free-to-play.

eFootball sera un free-to-play sur consoles et mobiles

Une grande page se tourne dans le domaine de la simulation footballistique, puisque Konami vient d'annoncer la fin du nom PES (Pro Evolution Soccer) pour un passage à eFootball. Et ce changement n'est pas anodin, puisque le jeu devient désormais un free-to-play, qui sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC cet automne, avec une version iOS et Android à suivre.



Le moteur graphique, lui aussi, change et passe de Fox Engine à Unreal Engine 4, ce qui risque de provoquer des changements sur la version mobile. Adieu les sorties annuelles, et place à des mises à jour gratuites toutes les saisons. Autre point, il y aura également des DLC permettant de mettre la main sur différents modes de jeux et permettre aux joueurs de payer uniquement pour ceux qu'ils veulent.



D'autres informations autour de eFootball devraient suivre prochainement.