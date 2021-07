Tesla ouvre ses superchargeurs aux autres voitures électriques

C'était attendu, le réseau de recharge de véhicule le plus performant, celui de Tesla, va s'ouvrir aux autres marques automobiles. Elon Musk l'a confirmé par l'un de ses nombreux tweets.

Critiqué depuis quelques temps, Tesla va ouvrir ses Superchargeurs Tesla aux véhicules qui ne sont pas fabriqués par le constructeur californien.

Avec 2 700 sites et plus de 25 000 bornes, la recharge rapide de la société d'Elon Musk va bientôt pouvoir être utilisée par les Porsches, Audi, BMW, Mercedes et autres marques qui proposent des véhicules électriques.



Voici ce qu'a répondu le patron à un de ses clients qui vantait le côté propriétaire des chargeurs Tesla :



We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.



It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.



That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.