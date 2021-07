Traduire les textes dans les stories devient possible sur Instagram !

Julien Russo

Parce que nous sommes des millions à suivre des comptes qui ne communiquent pas dans la même langue que nous, Instagram vient d'ajouter une fonctionnalité très pratique dans les stories. En effet, il devient possible de traduire un texte dans une langue étrangère, plus de 90 langues sont actuellement prises en charge.

Instagram traduit vos stories

C'est disponible dès maintenant dans la dernière version d'Instagram sur iOS, vous pouvez traduire les stories en anglais, allemand, italien, espagnol... Le fonctionnement est extrêmement simple et d'une réactivité impressionnante !

Pour effectuer une demande de traduction, il suffit d'ouvrir une storie qui possède un texte dans une langue qui n'est pas celle que vous avez définie dans l'application Instagram.

Immédiatement, l'application détecte qu'il ne s'agit pas de votre langue maternelle et vous propose de procéder à la traduction.



Pour lancer la traduction, il suffit d'appuyer sur "Voir la traduction", ça se trouve en haut à gauche, juste en dessous du pseudo de l'utilisateur qui a publié la storie.

Quand vous appuyez dessus, une fenêtre en bas de votre écran va s'ouvrir avec le texte dans sa langue d'origine et la traduction en français.

À la rédaction, nous avons essayé avec une récente storie de l'actrice Lily Collins et le résultat est bluffant...

Les développeurs d'Instagram ont fait un travail exceptionnel puisque l'application va rapidement trouver les phrases à traduire et vous afficher la traduction en l'espace de 2 à 3 secondes.

Nous avons voulu compliquer les choses avec une storie qui est composée en plusieurs textes, des emojis et dans une langue qui n'est pas l'anglais.

Nous avons essayé avec une storie de Gina Casinelli, une mannequin en Argentine (oui, on suit les meilleurs comptes à la rédaction). Là aussi la traduction est très rapide et la détection fait la différence entre les différents textes. Les emojis sont même ajoutés dans la traduction !

L'objectif d'Instagram avec cette nouveauté, c’est de supprimer définitivement la frontière qui empêche de comprendre une storie qui n'est pas écrite dans votre langue. Grâce à la traduction, vous pourrez visualiser n'importe quelle storie avec une traduction plutôt précise (surtout en anglais).



Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore la nouvelle fonctionnalité, il faut patienter un peu et vérifier dans l'App Store si vous avez bien installé la dernière mise à jour d'Instagram. Celle qui possède la traduction des stories est numérotée en 197.0.

