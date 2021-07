Apple dépose un brevet pour une interface utilisable sous l'eau

Il y a 4 heures

Alban Martin

4



Oubliez les appareils Apple résistants à l'eau. Le géant de la technologie a déposé un brevet (numéro 20210223925) pour une interface utilisateur capable d'être manipulée sous l'eau. Il fait allusion aux iPhones étanches et peut-être même aux iPads.

Bonne ou mauvaise idée de la part d'Apple ?

Dans le dépôt de brevet, Apple note que, comme les appareils électroniques sont fabriqués pour être résistants à l'eau ou aux liquides en général, certains utilisateurs utilisent leurs téléphones tout en se livrant à des activités aquatiques. Ceux qui veulent utiliser leurs appareils électroniques mouillés, ont souvent du mal à effectuer les actions requises. Du coup, la firme à la pomme a pensé à cette frange de clients avec un dépôt de brevet qui implique des interfaces sous-marines. Pourquoi pas dans iOS 16.

Plus précisément, il s'agit de dispositifs dotés de méthodes plus rapides et plus efficaces pour accéder à des interfaces utilisateur sous-marines, ainsi que d'interfaces pour interagir avec un dispositif électronique sous l'eau.



Apple a obtenu un brevet pour un éventuel futur iPhone avec une interface utilisateur graphique en mode sous-marin en avril.



L'illustration du brevet d'Apple ci-dessous montre l'appareil après que ce dernier ait été complètement immergé dans l'eau. L'indicateur "sous-marin" d'Apple (#5018) s'affiche dans la barre d'état de l'appareil pour indiquer que l'appareil est sous l'eau. Jusqu'à ce qu'il soit immergé, l'interface iOS standard est affiché.



Le brevet d'origine accordé par Apple contenait 69 revendications de brevet répertoriées. Dans la suite du brevet publié aujourd'hui, la société dirigée par Tim Cook a ajouté 12 nouvelles revendications. Vous pensez vraiment que c'est quelque chose d'utile sur un iPhone ?