Apple fête ses 40 ans de présence à Singapour

Il y a 17 min

Alban Martin

Depuis quatre décennies, Apple a élu domicile à Singapour. Pour l'occasion, Apple rappelle qu'elle s'est efforcée de favoriser la création d'emplois, la croissance économique, la sensibilisation à l'éducation et la durabilité de l'environnement, propulsant son partenariat pour les 40 prochaines années et au-delà.

Une belle histoire façon Apple

En 1981, alors que le pays était un jeune pays de 16 ans seulement, le premier bureau d'Apple y a ouvert ses portes avec 72 employés et la fabrication s'est concentrée sur l'Apple II.

Aujourd'hui, Singapour est la base d'Apple pour les opérations en Asie-Pacifique et un centre d'innovation et d'expertise mondialement reconnu alors que le pays adopte une vision de haute technologie pour l'avenir.

Deirdre O'Brien, vice-présidente principale d'Apple pour Retail + People, a déclaré :

Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec nos équipes à Singapour, ainsi qu'avec les clients et les communautés qu'elles servent avec créativité et passion. Ensemble, nous avons créé un partenariat durable enraciné dans nos valeurs communes qui nous permettra de construire un avenir meilleur.

Singapour abrite plus de 3 500 membres de l'équipe Apple représentant plus de 50 nationalités, et l'entreprise soutient plus de 55 000 emplois à Singapour, y compris grâce à l'économie florissante des applications iOS.

Un développeur de talent

Cela inclut le développeur Mighty Bear Games, qui a commencé comme une équipe de quatre personnes en 2016 et est depuis passé à 53 personnes.

« Les gens ont commencé à se rendre compte que Singapour est bouillant et qu'il se passe beaucoup de choses ici pour le développement d'applications », déclare Simon Davis, cofondateur et PDG de Mighty Bear. « Je pense que c'est parce que l'approche du gouvernement de Singapour a été une approche d'ouverture - il a toujours accueilli les talents et travaillé à la croissance de l'écosystème technologique ici. Et je pense que c'est quelque chose qu'Apple a toujours exploité. »

"Butter Royale" est une expérience de jeu multijoueur familiale avec des éléments qui célèbrent sa base d'attache singapourienne, y compris des plats locaux préférés tels que le durian, les tartes à l'ananas et le "kueh" multicolore, ou pâtisserie traditionnelle.Le jeu de Mighty Bear "Butter Royale" a toujours été classé dans le top 20 des jeux Apple Arcade dans le monde, et c'est l'un des nombreux développeurs indépendants de Singapour qui attire l'attention internationale.

« Nous avons toujours eu une relation assez symbiotique avec Apple », dit Davis. « Sa présence dans l'écosystème des développeurs ici fait beaucoup pour la communauté.

Des écoles Apple

Singapour abrite également cinq écoles distinguées Apple, dont la madrasa Alsagoff Al-Arabiah, la plus ancienne institution d'enseignement islamique pour filles de Singapour. Tous ses éducateurs sont des enseignants Apple certifiés, formés aux compétences de base pour iPad et Mac, tandis que les étudiants apprennent le codage Swift dans le cadre de leur programme de base. Alliant tradition et technologie, le programme d'études arabes de l'école est accessible grâce à une série de livres sur iPad.

« Il y a plus d'une décennie, nous avons vu le potentiel de la technologie pour l'apprentissage et avons fait un grand saut pour introduire l'iPad dans la salle de classe, nous sommes donc très heureux d'être comptés comme une école distinguée Apple », déclare Syed Mustafa Alsagoff, directeur de la madrasa Alsagoff Al-Arabiah. « Apple partage la même vision de favoriser l'innovation et la créativité, ce qui nous a inspirés à continuer de remettre en question les méthodes traditionnelles d'apprentissage en classe alors que nous éduquons la prochaine vague de femmes leaders. »

En 2018, Apple a lancé son programme Swift Accelerator à Singapour pour initier les étudiants au codage en utilisant le langage de programmation Swift et le programme Tout le monde peut coder. Dans le même temps, le gouvernement de Singapour a annoncé qu'à partir de 2019, il sera obligatoire pour tous les élèves du primaire supérieur d'apprendre au moins 10 heures de codage. Le programme Swift Accelerator s'est maintenant étendu à des institutions telles que l'Université de technologie et de design de Singapour et Pathlight School pour les enfants autistes.

L'écologie

À mesure que la relation entre Apple et Singapour s'est développée sur quatre décennies, l'impulsion pour construire un avenir plus durable a également été donnée : Apple a été la première entreprise à Singapour à être alimentée par des énergies renouvelables à 100 %.

En 2015, Apple s'est associé au gouvernement de Singapour et à la société énergétique locale Sunseap pour construire des systèmes d'énergie solaire afin d'alimenter les quatre sites et les trois magasins de détail d'Apple à 100 % d'énergie renouvelable. Des panneaux solaires ont été placés sur plus de 800 toits de bâtiments publics et des propres installations d'Apple, générant 32 mégawatts d'énergie solaire dans la rare région de Singapour.

« Apple a été l'une des premières grandes entreprises de Singapour à s'associer à Sunseap dans notre quête pour amener les entreprises à exploiter l'énergie solaire pour un avenir durable », déclare Frank Phuan, cofondateur et PDG de Sunseap. « Nous sommes toujours reconnaissants à Apple d'avoir montré la voie à suivre - leur brillant exemple a contribué à accélérer l'adoption dans tout le pays et à sensibiliser la région à l'urgence d'atténuer le changement climatique avec des sources d'énergie renouvelables. »

Une app pour la santé

Autre pépite locale, LumiHealth, une app qui encourage les changements de mode de vie sains en exploitant la puissance de l'iPhone et de l'Apple Watch.



L'engagement d'Apple en faveur d'un avenir plus sain a également conduit à un partenariat avec le système de santé de classe mondiale de Singapour l'année dernière pour lancer LumiHealth, un programme personnalisé visant à encourager l'activité et les comportements sains à l'aide de l'Apple Watch et de l'iPhone. Les utilisateurs peuvent adopter de saines habitudes grâce à des rappels personnalisés, des programmes, du coaching d'activités et des incitations. Avec le Conseil de promotion de la santé de Singapour, cette initiative unique et unique en son genre a permis à des milliers de Singapouriens de prendre des mesures positives pour une vie plus saine.

Télécharger l'app gratuite LumiHealth