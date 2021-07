Apple est poursuivi en justice pour avoir accepté de vendre une gourde connectée

Il y a 4 heures

Julien Russo

Chaque décision que prend Apple peut avoir des conséquences, le géant californien vient de s'en rendre compte encore une fois avec une poursuite judiciaire d'une société basée dans l'Ohio. La plainte concerne un produit qu'a accepté de vendre Apple sur son Apple Store en ligne, il s'agit d'une gourde connectée qui communique des informations à une application watchOS et iOS.

Nouvelle poursuite judiciaire

"HidrateSpark STEEL" est une gourde connectée qui garde vos boissons au frais pendant 24 heures maximum, elle est aussi capable de vous dire via un indicateur LED quand il est nécessaire de boire pour que vous restiez hydraté en période de canicule.

Ce produit qui parait banal est au cœur d'une affaire judiciaire qui vient tout juste de commencer. La société Xennial IP LLC a dénoncé la complicité d'Apple avec le fabricant du produit, selon les propos des avocats, la firme de Cupertino aurait conscience que cet article disponible sur l'Apple Store en ligne viole 2 brevets, mais laisse volontairement les clients passer commande.



La société affirme que ses brevets (enregistré dans le registre de l'USPTO) n° 7 792 409 et n° 10 664 571 sont actuellement utilisés sans son consentement et en toute illégalité.

Les brevets de Xennial IP LLC décrivent une "bouteille d'eau sportive communicative", pile ce que propose la HidrateSpark STEEL en exclusivité sur l'Apple Store en ligne !

Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice, la plainte a été déposée au tribunal du district nord de l'Ohio il y a quelques heures.

À la question : "pourquoi Xennial IP LLC attaque Apple et non le fabricant directement ?", il n'y a aucune explication. Le juge qui prendra en charge l'affaire s'interrogera probablement à ce sujet, ce choix d'attaque est assez surprenant étant donné qu'Apple est simplement le vendeur et n'utilise pas directement les brevets.



En attendant, la gourde HidrateSpark STEEL reste disponible sur l'Apple Store en ligne aux États-Unis, mais aussi en France.

Elle est proposée au tarif de 84,95€.