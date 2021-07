Les AirPods 3 seraient lancés en septembre avec l'iPhone 13

Il y a 3 heures

Alban Martin

Les AirPods de troisième génération seront probablement lancés lors du même keynote que les iPhone 13 d'Apple, selon un rapport de DigiTimes. D'après les dernières rumeurs, l'évènement se tiendrait le 14 septembre prochain, soit une date plus habituelle pour la firme qui avait du chambouler son calendrier l'an passé.

Un pack AirPods 3 + iPhone 13 ?

Le rapport dans son ensemble ne surprend pas puisqu'il fait état d'une production des AirPods 3 à partir du mois d'août, ce qui corrobore un lancement dans la foulée. DigiTimes indique que les expéditions de certains composants nécessaires aux AirPods ont déjà commencé en "petits volumes" et seront accélérées aux troisième et quatrième trimestres de l'année.

Les AirPods 3 seront la première mise à jour des AirPods standards depuis mars 2019, où les écouteurs ont obtenu la prise en charge de la charge sans fil, la fonction "Dis Siri" et l'amélioration du son. Par rapport à la modeste version de 2019, les prochains AirPods devraient présenter un design entièrement nouveau qui s'inspire des AirPods Pro haut de gamme.

Les images supposées des futurs AirPods 3 ont montré un design avec une tige plus courte et un boîtier plus large par rapport à la génération précédente, et plus proche de celui des AirPods Pro.



En raison de la crise sanitaire mondiale, Apple a organisé l'année dernière un keynote en octobre pour l'iPhone 12, mais l'entreprise est probablement sur la bonne voie pour reprendre ses traditions événementielles de septembre à partir de la rentrée.

Les AirPods d'Apple ont continué de croître et de dominer le marché des écouteurs sans fil, le géant de la technologie Cupertino ayant expédié près de 110 millions d'AirPods et d'écouteurs Beats en 2020, dépassant de loin tout autre fabricant. En l'absence d'expédition de EarPods dans la boîte de l'iPhone, Apple voudra profiter du prochain keynote pour commercialiser les AirPods 3 aux côtés des nouveaux iPhone 13, alimentant le succès des AirPods pour le reste de 2021 et en 2022.

Les AirPods 3 pourraient également s'avérer vitaux pour l'avenir de la gamme AirPods, Apple ayant prétendument demandé à ses fournisseurs de réduire la production de ses AirPods actuels en raison de ventes inférieures aux prévisions. Malgré sa domination sur le marché des écouteurs sans fil, il y a une concurrence croissante de la part d'autres marques fabriquant des écouteurs sans fil similaires, mais à des prix inférieurs. On pense à Google, Samsung et autre Xiaomi notamment.

A moyen terme, Apple travaille également sur la deuxième génération des AirPods Pro, qui peuvent présenter des capteurs de santé et un design similaire aux Beats Studio Buds récemment lancés. Les nouveaux AirPods Pro 2, cependant, ne verront le jour qu'en 2022.