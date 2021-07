Nomad lance les précommandes des housses en cuir pour la batterie MagSafe

La semaine dernière, Apple a fait la surprise de commercialiser un nouvel accessoire pour sa gamme d'iPhone 12. En effet, la batterie MagSafe a officiellement vu le jour sur l'Apple Store au prix de 109€, permettant d'offrir des heures d'autonomie supplémentaires grâce à une fixation magnétique.

Son design, blanc, reste malgré tout discutable pour les consommateurs : ainsi, les fabricants d'accessoires ont pu se faire plaisir autour du petit nouveau. C'est notamment le cas de Nomad, qui continue de proposer des articles de qualité.



Cette fois, ce sont des housses en cuir pour la batterie MagSafe qui sont disponibles en précommande.

Des housses en cuir MagSafe pour la batterie MagSafe

Nomad a ouvert les précommandes de housses en cuir pour la batterie MagSafe d'Apple, tout en cuir, avec deux coloris différents. L'accessoire lancé par Apple la semaine dernière pour les iPhone 12, disponible au prix de 109€, peut finalement adopter un look plus sympathique.



Nomad propose des étuis en cuir à la fois noir et "Rustic Brown", pour un prix de 30$ en précommande. Car oui, une fois lancé officiellement sur le marché, le prix passera à 35$ ! Les expéditions commenceront le 20 novembre prochain, et le produit est disponible sur le site web officiel du fabricant.