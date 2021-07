Une promo sur l'Apple TV 4K 2021 à 179€

Il y a 1 heure

Alban Martin

1



Bonne nouvelle si vous cherchiez à acquérir la dernière Apple TV 4K, la box est déjà en promotion. Annoncée en avril puis mise en vente en mai 2021, la nouvelle Apple TV reprend la base de la version 2017 (déjà nommée 4K) mais y améliore plusieurs points. Et c'est encore mieux avec une réduction.

Une réduction sur la nouvelle Apple TV 4K

Amazon vend en effet l'Apple TV 4K 2021 version 32 Go à 179€ au lieu de 199€, soit 10% de réduction. Déjà que l'Apple TV est rarement en promotion, quand il s'agit de la toute dernière gamme, il ne faut pas hésiter.

Voilà qui fait suite à une autre offre intéressante, celle pour les nouveaux abonnés Freebox qui peuvent profiter de l'Apple TV 4K pour 96€ en tant que player TV avec l'app OQEE.

Quelles nouveautés sur l'Apple TV 4K 2021

Au menu des nouveautés, rappelons qu'on retrouve notamment :

Diffusion HDR 4K

Une puce A12 Bionic

Nouvelle télécommande Siri

HDMI 2.1 compatible ARC

Wifi 6

Support de la technologie Thread

La fonction "Balance des couleurs" pour configurer sa TV

L'Apple TV 4K 2021 est donc équipée de la puce A12 Bionic vue dans l'iPhone XS en 2019, ce qui permet d'avoir la prise en charge du HDR et du Dolby Vision en 60 images par seconde, mais aussi de jouer aux derniers jeux Apple Arcade et autres merveilles de l'App Store. Le tout est bien aidé par le Wifi 6 qui permet, si vous avez une box ou un routeur compatible, de profiter de débits supérieurs, idéal pour le streaming et les jeux en ligne.



Pour les fans de son, l'Apple TV 4K seconde génération dispose d'un port HDMI 2.1 compatible ARC pour les accessoires comme les barres de son.



Le reste ne change pas, avec une intégration parfaite de l'écosystème Apple. Si vous avez un Mac, un iPhone, un iPad, des AirPods ou un HomePod, tout se connecte facilement et interagit ensemble.