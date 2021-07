Un Youtubeur envoie des AirTags à Tim Cook et Elon Musk

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

4



On le sait, depuis sa sortie officielle, l'AirTag a créé bon nombre de débats sur la sécurité, l'utilité... Énormément de tests ont été effectués par les consommateurs mais un Youtubeur a souhaité pousser l'expérience encore plus loin en envoyant directement des AirTags à Tim Cook, Elon Musk et en Corée du Nord.

YouTube : il envoie un AirTag à Tim Cook, mais pas que...

Avec les réseaux sociaux, le monde regorge de millions de personnes qui ne cessent de cogiter et de tenter des expériences qui pourront faire le buzz ou être insolites. C'est le cas du Youtubeur MegaLag qui a eu la "brillante" idée d'envoyer par colis des AirTags activés à des personnalités comme Tim Cook et Elon Musk et même à un pays, la Corée du Nord.



Si à première vue vous ne voyez pas l'utilité de cette démarche, elle a en réalité permis de réaliser que placer un AirTag dans un colis nous en apprend beaucoup sur certains points inconnus en temps normal. Même si entre nous, c'est plus une expérience "fun" qu'autre chose.



Premièrement, grâce à celui-ci et au réseau Find My (Localiser), le Youtubeur a pu comprendre où se situait les centres de tri de DHL mais également les points de collection des colis à l'aéroport. Encore plus fou, l'AirTag envoyé à l'Apple Park a été localisé dans le Nevada aux États-Unis, sûrement lorsqu'il était en transition dans un avion et que l'iPhone d'une personne présente à bord l'a détecté.

En ce qui concerne ce fameux AirTag envoyé à Tim Cook, on apprend qu'il est bien arrivé à destination (Apple Park) et qu'il est resté six semaines avant d'être renvoyé à son propriétaire. Petite subtilité, Apple a également renvoyé une lettre indiquant qu'ils étaient ravis de voir la créativité de leur communauté mais qu'en revanche, Tim Cook ne pouvait pas répondre en personne étant donné les milliers de lettres qu'il reçoit, logique.



Du côté d'Elon Musk, rien de très extravagant. Le colis est resté deux semaines au siège de SpaceX avant d'être localisé dans un centre de recyclage, disons-le clairement, à la poubelle. Dommage quand on connaît la fréquence de réponse élevée du patron de Tesla qui aime bien les petites histoires insolites.



Le dernier envoyé Corée du Nord ne sera pas parvenu à destination, assez logique quand on connaît les règles très strictes du pays en ce qui concerne les produits venant de l'étranger. Par contre, il est à noter qu'il n'a pas été jeté mais transféré vers la Corée du Sud. Pour la suite, impossible de savoir étant donné que le réseau Localiser d'Apple n'est pas autorisé là-bas.

Quoi qu'il en soit c'est un succès car la vidéo (en réalité il y en a deux) a été visionnée presque un million de fois alors que le Youtubeur ne possède "que" 75 000 abonnés. Bien joué !