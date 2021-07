Google a abandonné une refonte de Chrome similaire à Safari sous iOS 15

Le navigateur Web mobile d'Apple est le principal changement radical d'iOS 15 de cette année et il reste à voir s'il sera réellement lancé à l'automne avec la version finale. Chrome pour Android a essayé une refonte similaire de Safari sur iOS 15 il y a des années, et un concepteur de ce projet a fourni un aperçu intéressant des raisons pour lesquelles Google l'a abandonné.

Google Chrome : un test avant Safari d’Apple

Safari sur iOS 15 a ce qu'Apple appelle une "nouvelle conception de barre d'onglets" où le champ d'adresse et d'autres actions clés sont placés dans un bandeau flottant en bas de l'écran, juste au-dessus de la barre gestuelle du système sur les iPhone à encoche.

L'entreprise dit qu'elle "maximise votre espace d'écran et reste à l'écart pendant que vous faites défiler et explorez". Il est dans une position très accessible - en bas de l’écran - et vous permet de sauter entre les onglets ouverts en balayant.

En fin de compte, Apple pense que son navigateur est "réinventé pour la façon dont nous naviguons aujourd'hui", mais l'a modifié au cours des dernières bêtas en collant notamment la barre de saisie d’URL au clavier quand on tape.

Google a tenté une refonte similaire avec un projet appelé "Chrome Home" en 2016. Chris Lee - un ancien concepteur de chez Google derrière le "concept et le pitch originaux" - a parlé du projet sur son site personnel, le décrivant comme une "reconception ambitieuse de l'interface utilisateur principale de Chrome mobile" :

Ce projet a amené la barre d'outils de Chrome au bas de l'écran et l'a transformée en un panneau d’aperçu qui pourrait être balayé pour exposer des contrôles supplémentaires.

L'Omnibox est déplacée en bas avec le sélecteur d'onglets et le menu de débordement juste à côté. Un balayage vers le haut, comme le suggère un onglet de traction au-dessus du champ d'adresse, montre aux utilisateurs une barre inférieure traditionnelle avec quatre sections. Le premier concerne Discover et les sites récents, les téléchargements, les signets et l'histoire.



Voici un aperçu de la refonte de Chrome :

Chrome Home : un projet mort-né

Comme Safari sur iOS 15 aujourd'hui, ce nouveau design de Chrome était basé sur la taille croissante de l'écran et le désir de créer une interface qui "serait toujours utilisable d'une seule main". Une autre raison était que Chrome a beaucoup de fonctionnalités qui ont été placées dans le menu de débordement "à trois points" parce qu'il n'y a nulle part ailleurs pour les faire apparaître, ce qui nuit à la découvrabilité.

Lee dit que Home "a pris de la traction en interne, devenant finalement une priorité de l'organisation Chrome". Après le prototypage, les expériences/bêta en direct et les tests, l'équipe "a entendu un mélange de réactions".

Les utilisateurs grand public ont déclaré que la refonte "était désorientante", bien que la "fonctionnalité ait gagné un public culte au sein de la communauté technologique".

Chrome sert des milliards d'utilisateurs à travers le monde avec des connaissances technologiques variables. Je suis devenu de plus en plus convaincu que le lancement de Chrome Home ne servirait pas bien tous nos utilisateurs. Donc, tout simplement [aussi fortement] que j'avais présenté le concept original, j'ai plaidé pour que nous arrêtions le lancement - ce qui n'a pas nécessité un long débat.

Google et ce designer ont fait le bilan de "l'intentionnalité nécessaire pour innover dans un produit à grande échelle". En février 2018, Google a déclaré qu'il « mettait fin à l'expérience actuelle de Chrome Home ». Le post d'aujourd'hui explique enfin pourquoi.

