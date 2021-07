Un nouveau châssis en titane pour les iPhone 14 Pro ?

Il y a 5 heures

Alban Martin

9



La série "iPhone 14" de l'année prochaine devrait comporter un modèle haut de gamme avec un nouveau châssis en alliage de titane, d'après le dernier rapport des investisseurs de JP Morgan Chase. Il s'agit donc d'une exclusivité pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à venir en 2022.

Enfin un iPhone en titane l'an prochain ?

Selon le rapport, l'utilisation d'alliage de titane sera l'un des plus grands changements dans la conception de la coque des iPhone 2022, et Foxconn étant logiquement le fabricant exclusif des cadres en titane pour les modèles haut de gamme.

Si l'information est exacte, l'utilisation du titane dans un iPhone serait une première pour Apple. La société utilise actuellement le matériau pour certains modèles de l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Card, mais les derniers iPhone sont en aluminium et en acier inoxydable.

Par rapport à l'acier inoxydable, le titane a une dureté relativement élevée qui le rend plus résistant aux rayures, et sa rigidité le rend plus résistant à la flexion. Il est également plus résistant à la corrosion que de nombreux autres alliages.

Le matériau présente cependant certains inconvénients. Les traces de doigts peuvent être facilement visibles sur les surfaces nues en titane et en alliage de titane, laissant des marques peu attrayantes sur les appareils grand public. La dureté du titane le rend également difficile à graver.

Cependant, Apple a étudié comment surmonter ces deux problèmes. De récents dépôts de brevets révèlent qu'Apple envisage l'utilisation de revêtements d'oxyde mince pour les surfaces métalliques, ce qui peut réduire considérablement l'apparition des traces de doigts. L'entreprise a également décrit un processus de dynamitage, de gravure et de chimie qui peut donner aux boîtiers en titane une finition brillante pour une apparence plus attrayante.

Le rapport de JP Morgan Chase corrobore également les rumeurs selon lesquelles l'iPhone de l'année prochaine comportera des changements de spécification plus importants que le prochain iPhone 13, suggérant qu'Apple désigne 2022 comme un "supercycle" pour son iPhone, soit une année au cours de laquelle beaucoup plus de personnes que d'habitude passent aux derniers modèles.

Pas d'iPhone 14 Mini

Le rapport confirme également qu'Apple ne prévoit pas d'introduire un iPhone 14 mini de 5,4 pouces, la ligne des "mini" s'arrêtant après l'iPhone 13. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple offrira plutôt deux iPhones de 6,1 pouces et deux iPhones de 6,7 pouces, de sorte que l'iPhone 14 standard et l'iPhone 14 Pro seront disponibles dans ces deux options de taille.

Le rapport mentionne également la rumeur du marché selon laquelle Touch ID pourrait revenir à l'iPhone 2022 sous une forme ou une autre, soit mis en œuvre dans le bouton latéral, soit sous la forme d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.

D'autres rumeurs suggèrent qu'au moins certains iPhone 2022 n'auront plus d'encoche, Apple adoptant plutôt un design avec poinçon qui a déjà été utilisé pour certains appareils Android.