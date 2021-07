Apple gagne un brevet pour Touch ID et Face ID sous l'écran

Alban Martin

Les premières rumeurs sur l'iPhone 14 suggèrent qu'Apple prévoit de supprimer l'encoche l'année prochaine, avec Touch ID ou Face ID sous l'écran tactile, deux façons possibles d'y parvenir. Un brevet délivré aujourd'hui décrit comment les deux formes d'authentification biométrique pourraient être intégrées dans l'écran.

Apple veut tout faire pour avec un écran total

D'après le dépôt de brevet, il serait même possible d'intégrer la caméra frontale à l'écran, bien que cela soit probablement pour plus tard...

Apple explique à l'USPTO que la conception actuelle de l'iPhone a le capteur d'imagerie proche de l'écran, plutôt que l'inclure dans celui-ci - bien que l'encoche donne quelque peu l'impression de faire partie de l'écran.

Typiquement, un capteur d'imagerie est placé sous la vitre de protection, à côté des composants d'affichage. Ainsi, un dispositif électronique conventionnel incorporant à la fois une pile d'affichage et un capteur d'imagerie nécessite généralement une protection de grande surface qui s'étend au-delà de la périphérie de la pile d'affichage afin de réserver de l'espace pour accueillir le capteur d'imagerie. Cette construction conventionnelle augmente de manière indésirable la taille apparente d'une région de lunette circonscrivant l'écran, tout en augmentant de manière indésirable la taille et le volume du boîtier de l'appareil électronique.

L'objectif principal du brevet est d'intégrer un capteur d'image dans l'écran afin de lire une empreinte digitale - c'est-à-dire un Touch ID intégré.

Pour simplifier la description, de nombreux modes de réalisation qui suivent font référence à une construction dans laquelle un dispositif électronique met en œuvre l'imagerie à affichage direct pour capturer une ou plusieurs images d'une empreinte digitale d'un utilisateur touchant une région spécifiée (une "région d'imagerie", au-dessus d'une ouverture d'imagerie) de l'affichage du dispositif électronique.

Cependant, Apple note que la même approche peut être adoptée pour d'autres formes d'identification biométrique, y compris Face ID.

Comme indiqué ci-dessus, un appareil électronique peut mettre en œuvre l'imagerie à affichage direct à toute fin appropriée d'imagerie, de détection, d'agrégation de données ou de capture de lumière, y compris, mais sans s'y limiter, [...] la reconnaissance faciale.

Avoir Face ID et Touch ID intégrés à l'écran serait un moyen de garder tout le monde heureux, et signifierait également que Face ID pourrait également être intégré dans les écrans Mac, annulant la nécessité pour eux d'avoir un cadre ou une encoche. Bloomberg a récemment suggéré que Face ID arriverait sur Mac d'ici deux ans.

À plus long terme, il serait possible que la caméra frontale soit également intégrée à l'écran. Cependant, les premières tentatives du marché ont considérablement dégradé le résultat avec de la brume, un faible contraste et une balance des blancs inexacte.

On peut espérer avoir ce brevet intégré à l'iPhone 14, mais Apple a le temps de modifier ses plans d'ici là.