Oppo déclare que la charge rapide 125 W est mauvaise pour la batterie

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

7



Lors d'une conférence qui s'est déroulée en Chine il y a quelques jours, le constructeur chinois nommé Oppo a expliqué pourquoi un an après la divulgation d'un chargeur 125 W, il n'y a toujours pas de smartphones compatibles. Tout est question d'optimisation, même si à première vue, ce n'est pas aussi facile qu'ils l'imaginaient.

Oppo admet que la recharge rapide à des limites

Pour tenter de se frayer un chemin au milieu des mastodontes comme Apple et Samsung, les constructeurs de smartphones doivent redoubler d'efforts et d'imagination pour attirer chaque année de nouveaux clients.



Du côté des marques chinoises, en plus d'avoir fait énormément de progrès sur les surcouches Android, le design extérieur... il y a un point sur lequel on souhaite être en avance sur les autres, c'est la batterie ou du moins la vitesse de recharge de celle-ci.

C'est justement le cas de Oppo qui sans cesse, améliore la vitesse de rechargement de ses smartphones à tel point qu'aujourd'hui, il est possible pour certains modèles de passer de 0 à 100% en à peine 30 minutes.



Une prouesse technologique assez impressionnante sur le papier - nommée Super VOOC - et qui facilite le quotidien de l'utilisateur mais à quel prix. Car oui, presque tout le monde est unanime sur le sujet, plus l'on recharge vite un smartphone, plus la batterie se détériore rapidement.



Un point de blocage que les constructeurs chinois n'avaient pas encore évoqué et c'est Oppo qui s'est lancé le premier. La semaine dernière, lors d'une conférence en Chine basée sur les technologies de recharge rapide, la marque a donné son point de vue sur ce problème. Comme tout le monde, elle a enfin reconnu que la recharge rapide a ses limites et qu'elle doit être grandement optimisée pour ne pas consumer la durée de vie de la batterie à toute vitesse.



Pour rappel, Oppo a lancé il y a plusieurs mois un chargeur 125 W encore plus puissant que ses prédécesseurs mais à l'heure actuelle, aucun smartphone de la marque n'est compatible.



Dans sa réponse aux journalistes, ce haut responsable de la marque a expliqué que pour le moment, il était impossible de recharger un smartphone avec ce chargeur spécifique sans abîmer la batterie.



Il faut tout de même reconnaître qu'avec son chargeur 65 W actuel, les smartphones de la marque chinoise se rechargent déjà très vite mais cela prouve à quel point ce n'est pas facile d'augmenter la vitesse de rechargement sans que des points négatifs pointent le bout de leur nez.



Voilà peut-être pourquoi du côté d'Apple, on n'a toujours pas fait un bond considérable de ce côté-là, surtout quand on connaît la politique de la marque qui aime que tout soit calibré au détail près. Il va malheureusement falloir encore patienter avant d'avoir un iPhone qui se recharge totalement en 30 minutes. Mais l'iPhone 13 devrait passer à la vitesse supérieure avec une charge à 25 Watts.