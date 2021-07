Realme prépare sa batterie MagSafe appelée MagDart

Il y a 5 heures

Alban Martin

Realme se prépare à lancer ce qu'il appelle de manière créative "MagDart", un accessoire pour son prochain smartphone phare, qui, tout comme le MagSafe d'Apple mis en vente en début de mois, utilisera des aimants pour charger l'appareil en se clipsant sur son dos.

Le premier Android avec une charge magnétique

Le PDG de Realme, Madhan Sheth, a confirmé la nouvelle via un tweet, déclarant que "Realme Flash" sera le "premier téléphone Android au monde avec chargement magnétique sans fil". Le tweet du PDG n'a donné aucune précision sur le chargeur en question, mais nos confrères de GizmoChina nous dévoilent ce à quoi les clients de Realme peuvent s'attendre.



Selon le rapport, Realme appellera son chargeur "MagDart" et le proposera en deux variantes différentes. La première variante présente un design circulaire fin similaire à la rondelle de chargeur ‌MagSafe‌ d'Apple. Pourtant, selon le rapport, Realme sera encore plus "élégant" que celui d'Apple et offrira des vitesses de charge de 15 W, soit la même valeur.



Le deuxième modèle, doté d'un design moins orthodoxe, est un chargeur plus grand avec un ventilateur intégré pour aider à "garder les thermiques sous contrôle pendant la charge". Comparé au chargeur "MagDart" plus fin, le modèle le plus volumineux offrira des vitesses de charge "qui rivaliseront avec la technologie de charge rapide filaire moderne". Les chargeurs "MagDart" fonctionneront comme prévu en se clipsant à l'arrière du "Realme Flash".

© GSMArena



On imagine déjà les nombreux comparatifs entre la technologie ‌MagSafe‌ d'Apple et le "MagDart" de Realme, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. La technologie ‌MagSafe‌ d'Apple permet une large gamme d'accessoires, donnant aux sociétés tierces la liberté de créer des produits pour les utilisateurs d'iPhone 12.

Par exemple, Apple vend non seulement des chargeurs « MagSafe », mais également des étuis, des porte-cartes, etc. On ne sait pas encore si le "MagDart" de Realme n'est qu'une partie d'un écosystème plus vaste d'accessoires magnétiques que le fabricant chinois envisage de lancer pour le marché Android.