Switch vers Android : une application en préparation chez Google ?

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



Si jusqu'à maintenant vous connaissez l'application "Migrer vers iOS", sachez que dans un futur plus ou moins proche, il se pourrait que l'application inverse soit lancée par Google. Une sorte de "Migrer vers Android" à la sauce Google.

Migrer vers Android : le concurrent de l'application d'Apple

S'il y a bien une chose qu'Apple a compris, c'est qu'il faut faciliter au maximum la vie de l'utilisateur lorsqu'il utilise iOS pour que cela lui donne l'envie de rester et de ne pas partir chez la concurrence.



Une autre chose qu'Apple a compris c'est que pour attirer ceux qui n'auraient encore jamais goûter à iOS, rien ne vaut une application qui non-seulement permet de transférer de la manière la plus simple possible tout le contenu d'un smartphone Android vers un iPhone, mais également qui donne un premier aperçu de la simplicité chez Apple.

C'est pourquoi la firme de Cupertino a lancé l'application Migrer vers iOS et visiblement, Google aurait l'intention de faire la même chose. Comme le relève 9to5Google, une application "Switch to Android" serait en préparation du côté de la firme de Moutain View.



Mis à part quelques différences, le principe serait exactement le même (on imagine) que celle d'Apple, à savoir transférer de la manière la plus simple possible sa "vie numérique" mais cette fois-ci, dans le sens-inverse, vers un smartphone Android. À noter tout de même que Google pourrait ajouter la possibilité de transférer des applications.



Si ces trouvailles s'avèrent concrètes, cette application devrait prochainement être disponible sur l'App Store. Même si entre nous, c'est impossible de passer de iOS à Android non ?