Apple lance un avertissement sur les piles utilisées dans vos AirTags !

Julien Russo

Normalement, depuis que vous avez acheté votre AirTag vous n'avez pas eu la nécessité de changer la pile, en effet Apple a annoncé une autonomie d'un an basé sur une utilisation raisonnable. Cependant, tôt ou tard il faudra acheter de nouvelles piles CR2032 et Apple préfère vous donner un conseil dès maintenant sur les piles à choisir !

La recommandation d'Apple

Chaque année, des centaines de milliers d'enfants à travers le monde avalent des piles qu'ils trouvent le plus souvent dans leurs jouets ou dans les appareils électroniques de la maison facilement accessible.

La pile qui se trouve dans les AirTags (CR2032) a la particularité d'être ronde et petite, autrement dit en quelques secondes elle peut se retrouver dans la bouche d'un enfant et être avalée sans que les parents s'en rendent compte.



Avec la montée en flèche des ventes d'AirTags, les fabricants de piles CR2032 ont eu l'idée de changer le revêtement, ils ont pour beaucoup mis en place un revêtement amer. Grâce à cette technique, dès qu'un enfant met la pile dans sa bouche, celle-ci va avoir un goût très désagréable et l'enfant n'aura qu'une envie : cracher le plus rapidement la pile.

Si l'idée frôle le génie, Apple déconseille d'acheter les piles CR2032 qui possèdent un revêtement amer. Selon un document d'assistance du géant californien, les piles qui possèdent le revêtement amer peuvent poser un problème de compatibilité avec les AirTags. Dès l'insertion de la pile, l'utilisateur risque d'être confronté à une certaine frustration puisque son AirTag se comportera comme s'il n'y avait aucune pile à l'intérieur !

Les piles CR2032 avec un revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l'AirTag ou d'autres produits alimentés par piles, selon l'alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile.

Même si cela est plus sécurisé pour les enfants, Apple assure que pour que l'AirTag fonctionne à coup sûr avec une pile neuve, il faut que celle-ci soit sans revêtement.



L'accès à la pile de l'AirTag se fait en appuyant et en tournant l'arrière de l'accessoire, un système qui a fait le buzz en Australie après que l'Australian Competition and Consumer Commission ait notifié que l'AirTag était dangereux pour les enfants à cause de la facilité à comprendre l'ouverture.

Les clients qui avaient acheté un AirTag chez Apple ou via un revendeur avaient tous reçu un mail les informant du danger de l'accessoire auprès des jeunes enfants.

Soyez vigilant quand vous achetez des piles CR2032 pour des AirTags, si vous voyez la mention du type "Baby secure" comme c'est le cas avec les piles de Duracel, cela veut dire que le fabricant a appliqué le revêtement amer. À la base ça part d'une bonne initiative, mais pas de chance, c'est déconseillé pour le bon fonctionnement des traqueurs d'objets d'Apple !