Bang & Olufsen présente ses BeoPlay EQ, des écouteurs sans fil épatants !

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

1



Bang & Olufsen une marque danoise spécialisée dans les casques, écouteurs, enceintes et TV haut de gamme vient de lancer de nouveaux écouteurs sans fil. Baptisé BeoPlay EQ ils ont tous les arguments pour faire très mal à la concurrence. Bonne nouvelle, ils vont prochainement être proposés en France !

Voici les BeoPlay EQ

Un design toujours épuré, une qualité exceptionnelle, un sérieux sans faille, Bang & Olufsen ne cesse d'impressionner avec ses produits sur le marché de l'audio.

La marque a dévoilé hier une nouvelle paire d'écouteurs sans fil avec des caractéristiques qui ont énormément attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Plusieurs informations ont été communiquées par l'entreprise, à commencer par la prise en charge de l'annulation active adaptative du bruit via 6 microphones, ce qui signifie que les écouteurs éliminent systématiquement les bruits environnants, une efficacité qu'on pourrait comparer à celle d'un casque à plusieurs centaines d'euros.



Bang & Olufsen est entré dans les détails pour expliquer ce tout nouveau mode ANC, qui est (il faut le souligner) une première mondiale !

Pour obtenir l'effet d'annulation du bruit maximal, Bang & Olufsen a utilisé un ANC adaptatif qui combine l'annulation active du bruit avec une excellente étanchéité passive, bloquant efficacement le bruit extérieur. Une puce DSP ANC dédiée et six microphones permettent un réglage automatique des niveaux ANC pour créer une expérience audio transparente. En outre, les microphones créent la meilleure technologie de formation de faisceau directionnel, ce qui donne une qualité d'appel et de parole cristalline.

Un mode Transparence est aussi proposé, d'un appui sur les écouteurs, il sera possible de désactiver l'ANC pour entendre tout ce qui se passe autour de vous.

Au-delà de cet argument de choc, Bang & Olufsen affirme que ses écouteurs ont une autonomie de 6,5 heures (ANC activé) avec un temps de recharge record : 2 heures de lecture en continu pour seulement 20 minutes de charge rapide.

En ce qui concerne le boîtier pour recharger les écouteurs, petite déception puisque celui-ci peut conserver jusqu'à 20 heures de charge pour les écouteurs, une statistique bien faible par rapport à la concurrence qui propose minimum 24 heures.



Au niveau des autres caractéristiques et points fort, l'entreprise explique que la connectivité sera du Bluetooth 5.2, ce qui met les avantages suivants sur la table : une vitesse de transmission plus rapide, une portée plus importante entre les écouteurs et l'appareil de diffusion, une meilleure compatibilité avec les appareils et une économie de la batterie (ce qui explique les 6,5 heures).

Bang & Olufsen a aussi fait en sorte que ses BeoPlay EQ puissent être protégés face aux éclaboussures d'eau, ils ont l'indice de protection IP54, ce qui représente une protection contre les poussières et contre les projections d'eau de toutes les directions. Attention tout de même à ne pas les plonger dans l'eau, sinon c'est la panne assurée !



Les BeoPlay EQ s'adressent essentiellement aux utilisateurs Apple, les écouteurs sans fil auront l'étiquette Made for iPhone, une certification qui prouve que le produit est conforme aux normes de performance d'Apple. Beaucoup se diront que si Apple a été convaincu par le produit, c'est qu'on peut avoir confiance !

Prix, couleurs et disponibilité

Les BeoPlay EQ seront disponibles en noir anthracite et or sable partout dans le monde dès le 19 août 2021, ils seront proposés au tarif de 399€, ils se placent donc à un tarif plus élevé que les AirPods Pro. Il faut dire que le produit est plus convaincant sur la fiche technique, surtout au niveau de l'ANC, de la connectivité et de l'autonomie pour les écouteurs.



Si vous souhaitez les précommander, direction la page dédiée sur le site de Bang & Olufsen, choisissez la couleur que vous souhaitez puis appuyer sur "Prochainement", vous basculerez sur une page qui vous invitera à saisir quelques informations afin de vous contacter dès que les écouteurs sont disponibles.

En attendant, vous pouvez aussi découvrir les nombreux produits de la marque sur Amazon.

