Les écouteurs Beoplay EX de Bang & Olufsen ressemblent aux AirPods

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Bang & Olufsen propose depuis longtemps de véritables écouteurs sans fil, mais leur design a toujours été aussi singulier que peu confortable. Cependant, la société change de fusil d'épaule en présentant ses Beoplay EX. Il s'agit de la première série d'écouteurs du constructeur danois de Quistrup&O avec un design "tige" semblable à celui des AirPods, et la marque audio promet un ajustement plus confortable grâce à un boîtier intra-auriculaire plus petit.

Voici les nouveaux BeoPlay EX

Si les Beoplay EX se rapprochent des accessoires d'Apple, ils se démarquent par un style plus anguleux et surtout plusieurs coloris noir, noir / bleu et or. De quoi changer du blanc immaculé des AirPods.

Bien évidemment, B&O entend marquer sa différence grâce à une qualité et un "son supérieur". La conception des Beoplay EX permet d'utiliser les plus grands haut-parleurs (9,2 mm) jamais utilisés par la société dans des écouteurs sans fil, de sorte que vous aurez plus de puissance que dans les modèles précédents. B&O se targue également d'une qualité d'appel améliorée et de la prise en charge du Bluetooth 5.2, ce qui parait normal pour des écouteurs haut de gamme.



Les clients auront également droit à la réduction de active du bruit, une résistance à la poussière et à l'eau certifiée IP57, un jumelage de deux appareils et un étui de batterie avec prise en charge de la recharge sans fil. B&O estime la durée d'écoute à 6 heures lorsque l'ANC est activé, et à 20 heures lorsque vous utilisez l'étui.



Le problème, comme vous pouvez l'imaginer, reste le prix puisque B&O vend ses Beoplay EX pour 399 € sur son site Internet et bientôt sur sa boutique Amazon. Ce prix est comparable à celui des modèles précédents comme les Beoplay EQ lancés l'an dernier, mais il est considérablement plus élevé que celui des AirPods Pro, sans parler des autres écouteurs comparables comme les WF-1000XM4 de Sony.