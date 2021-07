Elon Musk soutient Epic Games dans son combat contre les règles de l'App Store

Il y a 1 heure

Julien Russo

Le début d'année aura été très intense avec le combat judiciaire qui a opposé Apple et Epic Games. Le sujet principal a été les règles trop restrictives de l'App Store ainsi que la fameuse commission de 30% jugé comme inacceptable et anticoncurrentiel par Epic. Si Apple a reçu de nombreux soutiens, Epic Games en a reçu aussi une tonne et même celui d'Elon Musk.

Elon Musk marche main dans la main avec Epic Games

Pendant des années, les développeurs des différents OS d'Apple n'ont jamais osé s'exprimer face à la commission de 30% qui étaient devenus insupportables avec le temps. Epic Games a été l'une des premières entreprises à combattre véritablement les règles de l'App Store et à poursuivre Apple devant la justice avec des arguments et une équipe de plusieurs avocats.



Depuis la dernière audience, l'effet médiatique autour du procès Apple Vs Epic Games s'est légèrement calmé, il faut dire qu'il n'y a rien de vraiment nouveau puisqu'à l'heure actuelle on attend la décision finale de la juge Yvonne Gonzales Rogers. À la veille du week-end, Elon Musk le CEO de Tesla a décidé de relancer le débat qui a enflammé les réseaux sociaux il y a quelques mois.

Via un tweet, Musk a exprimé son soutien envers Epic Games qui se bat pour faire changer les règles de l'App Store !

Les frais de l'App Store d'Apple sont une taxe mondiale de facto sur l'Internet. Epic a raison.

Suivi par 58 700 000 personnes à travers le monde et retweeté plusieurs milliers de fois, les messages d'Elon Musk ne passent jamais inaperçu et sont rapidement repris par les médias qui s'empressent de créer le buzz sur internet.

Avec la compassion du CEO de Tesla, Epic Games ajoute un grand soutien à sa longue liste de personnes qui se sont déjà exprimées en sa faveur.



N'ayant toujours pas trouvé un accord et refusant toujours qu'Epic Games mette en place son propre système de paiement dans Fortnite, l'interdiction du célèbre Batte Royale sur l'iPhone, l'iPad et le Mac est maintenu.