Microsoft soutient Epic Games et tacle l'App Store

Il y a 40 min (Màj il y a 39 min)

Windows

Guillaume Gabriel

Réagir



Après Elon Musk, c'est au tour de Microsoft de venir apporter son soutien à Epic Games dans son combat contre l'App Store. Pour rappel, le studio a dû aller au bras de fer avec Apple et Google concernant son jeu phare Fortnite. Cette querelle a tout d'abord débuté avec la firme de Cupertino, suite à la tentative du studio de boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés.

Les développeurs avaient alors fait le choix d'inclure leur propre système de paiement au sein du jeu, amenant alors le Battle Royale à se faire bannir de l'App Store. Cette décision a alors amené une véritable bataille médiatique dans le monde entier, amenant les deux groupes plusieurs fois dans des tribunaux.



Alors qu'un procès en appel débutera prochainement pour forcer Apple a cédé à la création de systèmes de paiement in-app tierce, Microsoft vient soutenir le créateur de Fortnite.

Epic Games a des soutiens de poids

L'affaire entre Apple et Epic Games semble encore avoir de l'encre à faire couler puisqu'un procès en rappel débutera prochainement pour tenter de convaincre les juges de forcer la Pomme à laisser la possibilité de créer un système de paiement in-app maison. Et pour le coup, le studio pourra compter sur des soutiens de poids puisque les procureurs généraux de 35 États américains, l'Electronic Frontier Foundation et maintenant Microsoft ont témoigné leur soutien.



Et du côté de l'attaque, on va jouer la carte de la loi Sherman (législation antitrust américaine) qui ne s'applique pas dans le cadre de l'App Store. Les pratiques anticoncurrentielles sont mises en avant dernièrement pour tenter de faire sombrer la firme de Cupertino, et selon la société de Bill Gates, la concurrence et l’innovation doivent avoir leurs places sur le marché.



Affaire à suivre...



Source