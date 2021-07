Une usine de TSMC qui produit les puces A15 et M1X touchée par une avarie

Il y a 3 heures

Alban Martin

Plusieurs lignes de production TSMC dans le South Taiwan Science Park ont reçu des gaz contaminés de la part de certains fournisseurs. Ceux-ci ont été rapidement remplacés par d'autres approvisionnements en gaz, mais cela pourrait avoir un impact sur le stock de départ des futurs iPhone 13 et MacBook Pro 2021.

Pour une fois, ce n'est pas le COVID ou une inondation

TSMC confirme que l'usine qui fournira des puces pour l'iPhone 13 et le nouveau MacBook Pro (2021) mini-LED a été touchée par un problème de contamination au gaz.

Nos confrères du Nikkei Asia rapportent :

L'usine la plus importante de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour la fourniture de processeurs Apple a été touchée par une contamination du gaz utilisé dans le processus de fabrication de puces, a déclaré la société vendredi. L'usine - surnommée Fab 18 - est l'installation de fabrication de copeaux la plus avancée de l'entreprise. Tous les derniers processeurs pour les iPhones et les ordinateurs Mac à venir y sont produits.

La société a déclaré au Nikkei que "certaines" lignes de production du South Taiwan Science Park avaient reçu des gaz de certains fournisseurs qu'elle croyait contaminés, mais que ceux-ci avaient été rapidement remplacés. La société a également déclaré qu'elle effectuait des opérations de suivi pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème de qualité de la production.

Comme le note le rapport, l'usine sera la principale source de processeurs pour les modèles iPhone 13 et Mini-LED MacBook Pro dont la rumeur veut sortir plus tard cette année. Apple inclurait une puce A15 dans le nouvel iPhone 2021 et une nouvelle puce M1X dans le MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ce dernier comporterait 10 cœurs dont huit cœurs haute performance, la prise en charge de jusqu'à 64 Go de RAM et 32 cœurs graphiques. L'A15 sera une évolution de l'A14 avec un processus de gravure améliorée (mais toujours en 5nm) qui conduira à l'amélioration des performances et de la gestion énergétique.

Nikkei explique en fin que l'impact sur la fabrication serait limité, mais qu'apparemment l'incident était suffisamment grave pour que les employés qui avaient terminé la journée aient dû être rappelés au travail pour maîtriser la situation.