Bons plans iOS : Nightgate, Scalak, Superimpose X

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Nightgate, Scalak, Superimpose X. L'occasion d'économiser 31,2€ !



Applications gratuites iOS :

StoryToys Raiponce (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 135 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Basé sur le classique de Grimm, le conte de fées Raiponce prend vie comme jamais dans cette application primée de StoryToys. La princesse Raiponce a été enlevée et emprisonnée dans une haute tour alors qu'elle était encore bébé. Elle rêve d'explorer le monde, mais pourra-t-elle s'échapper, épouser son prince et vivre heureuse avec lui dans son palais ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Les + : Sublime

De quoi occuper les plus petits





La Belle au bois dormant (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 163 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. D'après le conte classique de Grimm, une jeune princesse est condamnée à sombrer dans un sommeil éternel, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par un baiser d'amour véritable. Épousera-t-elle son prince et vivra-t-elle heureuse avec lui dans son palais ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles La Belle au bois dormant et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D La Belle au bois dormant. Les + :



Un livre interactif parfait pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite La Belle au bois dormant





Superimpose X (App, iPhone / iPad, v3.0.0, 124 Mo, iOS 12.0, Pankaj Goswami) passe de 3,49 € à gratuit. Superimpose X est un outil de retouche photo très complet avec la possibilité de modifier et d'appliquer des filtres originaux.



Mais pour se démarquer, Superimpose X peut gérer plusieurs calques afin de jouer facilement avec les effets (opacité, flou, couleurs, etc), facilite le détourage des éléments, sauvegarde une partie de votre travail, etc.



Le but étant ici de fusionner plusieurs images et / ou objets.



Les + : Un outil complet

Un résultat unique





Jeux gratuits iOS :

Sorcery! (Jeu, Aventure / Livres, iPhone / iPad, v1.6.2, 166 Mo, iOS 8.0, inkle) passe de 5,49 € à gratuit. Sorcery! est une sorte de livre-jeu mélangé avec un jeu de société. Entre la lecture, vous dirigez votre personnage autour d'une magnifique carte en 3D pour suivre en temps réel le déroulé de l'histoire.



Attention tout de même, l'application est en anglais... Si jamais vous voulez réviser celui-ci, c'est le moment parfait !



Les + : Une très belle adaptation du livre dont vous êtes le héros

De très jolis dessins





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face)





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 2,29 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Si vous aimez vous casser la tête...





Promotions iOS :

Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 160 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €. Durant l'année 2398, après une guerre mondiale, un réseau d'ordinateurs intelligents connus sous le nom Nightgate, est la dernière forme de vie restante sur Terre. Faites votre chemin à travers 50 puzzles artisanaux et spatiaux. Évitez les ennemis, esquivez les balles et manipulez le temps lorsque vous explorez ce qui se trouve au-delà des paysages numériques de Nightgate.



Un jeu sans équivalent sur l'App Store, à tester !



Les + : Relaxant

Addictif

Addictif

Unique





Paul Pixel - The Awakening (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.7, 102 Mo, iOS 10.3, Xoron GmbH) passe de 3,49 € à 1,09 €. Un type ordinaire forcé à défendre le monde contre une invasion extraterrestre de zombies, ca vous tente ? Une aventure en point & click avec un beau style en pixel art.



Sympa, jouable et plein d'humour, voilà un jeu qui plaira aux fans des titres comme Maniac Mansion. On est souvent bloqué mais en réfléchissant, on y arrive !



Les + : Une belle aventure

Maniabilité parfaite sur écran tactile