Google dévoile les Pixel 6 / 6 Pro deux mois avant la sortie

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

5



Grosse surprise ce soir, Google a dévoilé ses prochains téléphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si certains attendaient la variante Pixel 5a à prix mini, le géant de la recherche Internet a proposé un aperçu de ce qui sortira en octobre prochain via la bagatelle de 13 tweets. Une drôle de communication qui coupe l'herbe sous le pied des rumeurs. L'entreprise américaine avait agi d'une manière similaire l'an passé à la suite de plusieurs fuites.

Un design atypique

Encore une fois, Google semble être reparti d'une feuille blanche avec un style extérieur tout nouveau, le tout mis en couleurs de manière osée avec du rouge, vert et noir pour le Pixel 6 et du noir, blanc et orange pour le Pixel 6 Pro. La différence se trouve surtout sur l'appareil photo arrière, comme on peut le voir sur la page dédiée au Pixel 6.

La photo et une puce nommée Google Tensort

Comme vous le savez, la gamme Pixel se concentre beaucoup sur la photo, le tout sans recourir à la multiplication des capteurs. Cette fois, les efforts se voient du premier coup d'oeil avec une imposante barre traversant le dos du téléphone. Le Pro s'offre un téléobjectif x4 qui fera saliver les possesseurs d'iPhone, toujours limité à 2x, ou 2,5x sur l'iPhone 12 Pro Max.

We made a chip!#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor (5/13) pic.twitter.com/0Kts53Tfqm — Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021

Comme Apple, Google était censé proposer, enfin, ses propres processeurs. C'est chose faite avec un SoC nommé Google Tensor. Bien évidemment, tout est axé sur les calculs d’intelligence artificielle, le nom faisant référence à Tensor Flow, la plateforme de Machine Learning de la marque.



Les grands gagnants devraient être la partie photo donc, mais aussi la reconnaissance vocale avec la dictée améliorée, la traduction en locale ou encore des commandes plus poussées.



Au-delà de la partie performances, Google assure que ses téléphones mises gros sur la sécurité, une manière de rassurer en plein scandale Pegasus, Google assure qu'il s'agit des téléphones possédant le plus de couches de sécurité matérielles différentes.

C'est le premier processeur conçu spécialement par Google pour le Pixel. Grâce à ce processeur, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont aujourd'hui les téléphones les plus intelligents, les plus sécurisés et les plus personnalisés de la gamme.

Android 12 et la sécurité

Au niveau logiciel, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les Pixel 6 tourneront sous Android 12, la première mouture de l'OS à profiter du style Material You. On comprend mieux les nouveaux graphiques au ton pastel qu'on avait découvert au printemps dernier, ils s'accordent très bien avec les coques des Pixel 6.

Les différences entre les Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Dimension écran 6,4 pouces 6,7 pouces (incurvé) Technologie de l'écran OLED OLED Définition de l'écran Full HD+ QHD+ Taux de rafraîchissement 90 Hz 120 Hz Puce Google Tensor + Titan M2 Google Tensor + Titan M2 Appareil photo arrière Grand-angle

Ultra grand-angle Grand-angle

Ultra grand-angle

Télé-objectif zoom x4

Sortie prévue cet automne à un prix encore inconnu

Désormais, reste à connaitre la date de sortie et les prix. Pour cela, rendez-vous en octobre prochain avec un keynote qui devrait arriver peu de temps après celui des iPhone 13. On peut tabler sur un prix oscillant entre 600 et 900 selon le modèle.