Gurman confirme les AirPods 3 en septembre avec l'iPhone 13

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alban Martin

Les très attendus AirPods 3 devraient être lancés cet automne, selon le journaliste toujours bien informé Mark Gurman. On retrouvera un nouveau style proche des "Pro" qui devrait arriver aux côtés de l'iPhone 13 à la rentrée prochaine.

Les AirPods 3 présentés le mois prochain ?

Apple devrait lancer un certain nombre de nouveaux produits à l'automne, y compris une révision de ses écouteurs AirPods. D'après la newsletter "Power On" de Mark Gurman de Bloomberg, la refonte d'Apple sera le plus grand changement dans l'apparence des écouteurs depuis leur lancement initial. On pense que les changements de conception consisteront en grande partie à les rendre plus semblables aux AirPods Pro, mais aussi pourquoi pas emprunter quelques éléments aux Studio Buds sortis récemment.

Bien qu'ils ressembleront davantage à leur homologue premium, Apple n'inclura probablement pas de fonctionnalités haut de gamme telles que la suppression active du bruit dans les AirPods 3.



Les nouveaux AirPods sont dans les cartons depuis un certain temps, avec de nombreux rapports affirmant qu'ils étaient prêts depuis au mois avril dernier. Finalement, plusieurs sources ont récemment indiqué qu'Apple se préparait à lancer la production du nouveau modèle en août.



Bloomberg avait annoncé une refonte des AirPods pour 2021 en mai, ainsi qu'une actualisation des AirPods Pro en 2022. Ces derniers devraient inclure des capteurs de santé et améliorer l'autonomie générale, sans oublier la possible intégration d'un module MagSafe pour permettre la recharge aimantée avec les iPhone 12 par exemple. En tout cas, nous verrons les AirPods 3, si tout va bien, aux côtés des iPhone 13 à la mi-septembre.