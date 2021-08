Laundry Lens : l'application qui vous aide à faire votre machine à laver

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Si vous emménagez pour la première fois seul (sans vos parents) et que vous n'êtes pas serein en ce qui concerne la machine à laver, cette application devrait vous plaire. Laundry Less vous indique pour chaque vêtement la façon dont il doit être lavé, séché et repassé. Pratique non ?

Laundry Lens : le compagnon de machine idéal ?

Je pense qu'il est assez facile d'affirmer que dans le monde d'aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans smartphone et sans applications. Plus les années avancent et plus les applications deviennent complètes et touchent tous les domaines.



Cette fois-ci nous allons parler d'une application disponible gratuitement sur l'App Store nommée Laundry Lens et qui comme son nom l'indique, sera votre compagnon de route lorsque vous voulez lancer une machine à laver.



Pour certaines personnes cela peut sembler inutile étant donné qu'elles en font depuis des années mais pour d'autres, cela pourrait s'avérer bien pratique pour ne pas abîmer ses vêtements.

Pour expliquer rapidement son fonctionnement, il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers l'étiquette d'un vêtement et l'application se chargera de vous dire quelle est la meilleure façon de le laver (30 degrés, 40 degrés...), de le repasser et de le sécher.



Lors de mon test par exemple, j'ai choisi un maillot de foot. J'ai lancé l'application, pointer l'appareil photo vers l'étiquette, cliquer sur "voir les instructions" et ainsi j'avais accès aux informations suivantes.

Laver à la machine (40 degrés max.)

Sécher en machine (température basse jusqu'à 55 degrés)

Repasser (température basse jusqu'à 110 degrés)

Ne pas nettoyer à sec

Afin d'être encore plus complet, le service propose une recherche par symbole qui vous permet là aussi d'en savoir plus sur ce qu'ils signifient. L'application est disponible sur iPhone comme sur iPad et propose même des raccourcis. Gros point positif, même si son nom est en anglais, l'application entière est disponible en français.

Télécharger l'app gratuite Laundry Lens