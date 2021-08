Twitter déploie le bouton "Se connecter avec Apple"

Il y a quelques semaines, on apprenait que Twitter testait un nouveau type de connexion pour accéder à son compte. En effet, en plus de la connexion via Google qui existe depuis pas mal de temps, le réseau social a expérimenté la connexion avec l'Apple ID. Après plusieurs tests réalisés avec succès, on apprend aujourd'hui que Twitter déploie le bouton "Se connecter avec Apple".

Il existe plusieurs boutons pour se connecter à une app ou un site internet, les plus populaires sont sans aucun doute le bouton "Se connecter avec Facebook" et "Se connecter avec Google". Un récent bouton de connexion ne cesse de faire parler de lui et ne se contente plus d'être présent que sur iOS, iPadOS et macOS.

"Se connecter avec Apple" est aujourd'hui une solution fiable et sécurisée pour se connecter à un compte. C'est aussi l'un des boutons les plus respectueux de la vie privée puisque quand vous créez votre compte, vous pouvez faire le choix de partager ou non votre adresse mail.



Si vous faites le choix de la masquer, Apple mettra en place une redirection d'une boite mail privée vers votre boite mail personnelle, une technique pour éviter que votre boîte mail soit vendue à des tiers !

Face à la popularité croissante et à la confiance envers le bouton "Se connecter avec Apple", le réseau social Twitter vient de prendre la décision de déployer au niveau mondial l'intégration du bouton de connexion d'Apple sur son application iOS et bientôt sur son site internet.



Désormais, tous les nouveaux utilisateurs qui souhaitent rejoindre Twitter peuvent créer un compte avec leur Apple ID, ils pourront après se connecter via ce moyen dès qu'ils voudront accéder à leur compte sur l'application iOS ou le site web de Twitter.

À noter que ceux qui sont déjà inscrits ne peuvent pas se connecter via ce bouton, puisqu'il est impossible pour l'instant d'associer votre compte Twitter à votre Apple ID, peut-être que ça sera possible dans un futur proche, mais pour l'instant le réseau social n'a pas encore adopté la procédure de rattachement mise en place par Apple.

