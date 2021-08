YouTube teste un forfait "Premium Lite" moins cher en Europe

YouTube teste actuellement un nouveau niveau d'abonnement moins cher en Europe appelé "Premium Lite", qui offre une visualisation sans publicité, mais sans les autres fonctionnalités de YouTube Premium. Ce qui signifie que les abonnés n'ont pas le droit à la lecture hors-ligne ou en arrière-plan.



YouTube Premium Lite à 6,99€ seulement

Repéré pour la première fois par un utilisateur sur ResetEra et ensuite confirmé par Google, le forfait "Lite" signifie que les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par les téléchargements hors ligne ou la lecture en arrière-plan peuvent toujours profiter des vidéos YouTube sur le Web et l'application mobile sans être interrompus par des publicités.



Un porte-parole de YouTube a déclaré à The Verge :

Dans les pays nordiques et au Benelux (sauf en Islande), nous testons une nouvelle offre pour donner encore plus de choix aux utilisateurs : Premium Lite coûte 6,99 €/mois (ou l'équivalent local par mois) et inclut des vidéos sans publicité sur YouTube.

Un forfait YouTube Premium standard coûte environ 11,99 € par mois en Europe et 11,99 $ aux États-Unis, et comprend une expérience sans publicité sur le Web, les mobiles, les téléviseurs intelligents et les consoles, ainsi que l'écoute de YouTube Music sans publicité, lecture en arrière-plan et téléchargements hors ligne compris.



Cependant, l'option "Lite" qui coûte pratiquement moitié prix n'offre qu'un quart des fonctionnalités. Mais c'est une bonne idée pour ceux qui consomment des vidéos régulièrement et qui les regardent. Ceux qui se servent de Youtube comme d'un lecteur musical doivent prendre l'abonnement supérieur ou se rabattre sur des services comme Musi qui permet d'outrepasser ses contraintes tout en restant dans la légalité.



Que pensez-vous d'une offre moins chère sans publicité ? A noter que l'offre n'est pas disponible en France, en tout cas pas actuellement.



