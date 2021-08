Apple Store : une nouvelle caisse automatique sous forme d'App Clip

Ce n'est une surprise pour personne : les boutiques officielles d'Apple ont une excellente réputation dans le monde entier grâce à ses architectures, sa simplicité et surtout une organisation impressionnante. Ainsi, la Pomme pense et repense le fonctionnement de ses magasins pour faire gagner un maximum de temps à ses clients, tout en étant le plus efficace possible.

Cette fois, la Pomme veut permettre à tout à chacun d'acheter facilement et rapidement des accessoires et des étuis dans les Apple Stores. Pour ce faire, la firme de Cupertino fait appel à une nouvelle caisse automatique qui prend la forme d'une App Clip.

Les Apple Stores gagnent encore en efficacité

Ça y est, certains Apple Stores proposent désormais une nouvelle caisse automatique sous forme d'App Clip : des codes sont nichés parmi les accessoires et étuis pour iPhone. Il suffit d'entrer dans le magasin et d'utiliser l'appareil photo de votre iPhone (sous iOS 14.3 au minimum) pour commencer le processus d'achat sans contact.



Bien sûr, ce genre d'achat était déjà possible, mais il fallait posséder l'application Apple Store et savoir comment faire, car Apple n'a jamais mis en avant ce type de paiement. Voilà qui devrait permettre de gagner du temps !



Les codes App Clip n'ont été déployés que dans certains magasins pour le moment.



