Conduite autonome : Apple augmente le nombre de véhicules en circulation pour ses tests

Il y a 4 heures

Julien Russo

Vous ne verrez pas d'Apple Car dans les rues avant très longtemps, cependant si vous partez en vacances en Californie, vous verrez de nombreux véhicules avec une tonne de capteurs sur le toit. Selon les informations obtenues par MacReports, Apple vient d'élargir sa flotte de voitures autonomes qui récupèrent un maximum d'informations en conditions réelles.

Il y a maintenant 69 véhicules autonomes Apple et 92 conducteurs

Apple n'a jamais mentionné publiquement son projet de voiture électrique et connecté, mais derrière en coulisse le travail avance bien. Pour alimenter en données et perfectionner son logiciel de conduite autonome, Apple fait (comme ses concurrents) circuler de nombreux véhicules sous toutes les conditions climatiques imaginables.

Chaque Lexus RX450h (la voiture sélectionnée pour les tests) est équipée d'équipements LiDAR très avancés ainsi que de nombreuses caméras pour prendre connaissance de l'environnement du véhicule en temps réel.



Apple semble avoir accéléré le travail autour du logiciel de conduite autonome, selon le rapport, le géant californien a ajouté une voiture autonome et a recruté 16 nouveaux conducteurs qui se relaient toute l'année.

Les tests en conditions réelles ont commencé en avril 2017 quand Apple a obtenu le permis de faire circuler des véhicules autonomes (avec des chauffeurs au volant) par le California DMV. L'entreprise a augmenté le nombre de véhicules en circulation dès le début de l'année 2018, aujourd'hui, on constate qu'à chaque trimestre, de nouveaux véhicules rejoignent les routes des grandes villes californiennes.

Ne pouvant plus cacher les tests autour d'un logiciel de conduite autonome, Tim Cook avait admis en juin 2017 qu'Apple travaillait sur des logiciels autonomes, sans entrer dans les détails :

Nous nous concentrons sur les systèmes autonomes. C'est une technologie de base que nous considérons comme très importante. Nous le considérons en quelque sorte comme la mère de tous les projets d'IA... c'est probablement l'un des projets d'IA les plus difficiles à travailler réellement.

Apple doit communiquer tous les kilomètres effectués avec ses véhicules autonomes, il s'est avéré qu'en 2020 (où la circulation était limite inexistante pendant plusieurs mois à cause de la pandémie), les Lexus RX450h ont roulé 30 263 km, ce qui est 2 fois plus que l'année 2019. Qu'on se rassure, le véhicule choisi par Apple se déplace uniquement à l'aide d'un moteur électrique, il ne produit aucune émission. De plus, contrairement aux Tesla, les Lexus RX450h ne se rechargent pas à une prise électrique... Elles se rechargent en roulant grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire !