Google Maps : 3 nouvelles fonctionnalités très attendues débarquent sur iOS

Il y a 2 heures

Julien Russo

Plus le temps passe et plus Apple Plans grignote les parts de marché détenues par Google Maps, pour l'application de cartographie numéro 1, il n'est pas question de se laisser faire. La firme de Mountain View vient d'annoncer 3 nouveautés formidables à venir pour l'ensemble des utilisateurs iOS !

Du changement sur Google Maps

C'est à travers un communiqué que Google a annoncé que les propriétaires d'iPhone vont prochainement recevoir une grosse mise à jour de Google Maps.

Comme on vous en a parlé il y a une semaine, l'application va apporter de nouveaux widgets en plusieurs formats, ce sera à l'utilisateur de choisir la taille qui lui convient le mieux pour son écran d'accueil. Cependant, il y a deux autres nouveautés qui ont de quoi détourner n'importe quel fidèle d'Apple Plans...



Google a annoncé le partage de la localisation en temps réel via l'application Messages de l'iPhone, quand vous utiliserez cette fonctionnalité, le destinataire pourra suivre l'évolution de votre position géographique pendant 1 heure (avec possibilité d'allonger jusqu'à 3 jours). Cette nouveauté permettra de rassurer les parents pendant que les enfants se déplacent tout seul ou donnera l'occasion à une personne de faire suivre son trajet à un proche.

Cette technique existe déjà avec l'application Uber, lorsque vous êtes avec un chauffeur sur un trajet, via l'application, vous pouvez envoyer un lien vers un destinataire pour qu'il voie dans combien de temps vous allez arriver.

Avec Google Maps, le fonctionnement sera complètement différent puisque la personne qui recevra votre position géographique en temps réel n'aura pas besoin de cliquer sur un lien, elle pourra suivre votre déplacement directement dans la bulle iMessage !

Si vous souhaitez stopper le partage, vous aurez juste à appuyer sur "Stop" directement dans le partage iMessage (le bouton sera visible après l'envoi).



Si cette fonctionnalité est convaincante et particulièrement bien pensée, attendez-vous à que Google Maps ruine l'autonomie de votre iPhone, puisque qui dit partage en temps réel de votre position dit une communication cellulaire permanente et sans aucune interruption.

Le Dark Mode débarque

Le widget, le partage de la localisation en temps réel et... Le Dark Mode !

Google Maps va bientôt vous inviter à passer du côté obscur (non on ne parle pas d'Android). La firme de Moutain View explique avoir entendu les utilisateurs qui ont l'habitude de rouler tard le soir ou la nuit, à part réduire la luminosité de l'écran, Google Maps avait tendance à un peu trop éblouir dans la voiture !

Désormais, les utilisateurs vont pouvoir profiter d'un Dark Mode ultra complet, la carte est sombre comme les menus de Google Maps.

Vous êtes fatigué de l'écran ou vous voulez personnaliser votre application ? Vous avez de la chance : le mode sombre sur Google Maps pour iOS commence à se déployer dans les semaines à venir afin que vous puissiez faire une pause à vos yeux ou économiser sur l'autonomie de la batterie. Pour l'activer, rendez-vous dans vos paramètres, appuyez sur le mode sombre, puis sélectionnez "Activé".

Le Dark Mode va se déployer dans les semaines à venir, il devrait être disponible pour tout le monde dès la première semaine de septembre, c'est possible qu'il arrive avant, tout dépend le rythme de réactivité de Google.



Source



