Le contenu antisémite pire ennemi des réseaux sociaux ?

En 2020, vos données personnelles et votre vie privée ont une valeur inestimable ! Certaines entreprises ou annonceurs sont prêts à dépenser des centaines de millions de dollars...

Les réseaux sociaux vont devenir encore un peu plus surveiller par l'Etat. Après la validation d'un décret il y a quelques jours, un algorithme devrait être mis en place pour dénicher les...

Une étude s'est penchée sur le phénomène grandissant autour des enfants et des réseaux sociaux. Sans surprise, elle révèle que la moitié d'entre eux s'en servent alors que ce n'est pas...

Pire encore, certains hashtags visant à attaquer certaines communautés continuent de prospérer, et donc de rassembler de nombreux messages de haine. Facebook, lui, est pointé du doigt pour laisser vivre des groupes antisémites et conspirationnistes. Source

Nos recherches déterminent que ces plates-formes échouent à supprimer les contenus offensants et antisémites, même après avoir reçu des signalements spécifiques. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont de moins en moins sûrs pour les juifs, tout comme pour les femmes, les Noirs, musulmans, personnes LGBT et bien d’autres groupes.

Un nouveau rapport publié par Center for Countering Digital Hate risque de faire mal aux plus grands réseaux sociaux. Selon eux, 84 % des publications signalées ne sont pas correctement modérées par les équipes en place.

L'arrivée des réseaux sociaux a totalement révolutionné notre quotidien, pour certains en bien, pour d'autres en mal. Hélas, laisser la possibilité à tout à chacun de s'exprimer librement, et dans certains cas anonymement, n'apporte pas que du bon.

