La dernière bêta d'iOS 15 supprime le reflet de l'objectif, mais...

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Depuis quelques semaines maintenant, Apple soumet des versions bêta d'iOS 15 aux développeurs avant le lancement final, pour tous les utilisateurs, qui devrait avoir lieu cet automne.

À chaque nouvelle build, des corrections et des nouveautés peuvent apparaitre : et justement, dans la dernière update, une nouveauté fort intéressante vient d'être découverte. Elle concerne l'appareil photo de nos appareils, et plus particulièrement les reflets de l'objectif...



La bêta d'iOS 15 supprime le reflet lumineux vert

Alors qu'Apple se prépare à lancer son prochain système d'exploitation iOS 15 auprès de millions d'utilisateurs d'iPhone, une belle nouveauté semble avoir été trouvée dans la dernière version bêta. Si le matériel utilisé autour du module photo a une grande importance, il faut savoir que le traitement effectué par le processeur de signal d'image, ou ISP, a également son mot à dire.



Apple a peut-être encore amélioré le traitement des photos, puisque dans la bêta d'iOS 15, le système élimine l'apparition du reflet lumineux verdâtre. Via le site web Reddit, un nouveau fil de discussion a mis cette nouveauté en avant, avec un comparatif convaincant.

J'ai donc remarqué quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs : alors que je me promenais, j'ai pris cette photo et j'ai pensé qu'elle était gâchée ou qu'il fallait la retoucher plus tard en raison du reflet de l'objectif (comme je l'ai fait à de nombreuses reprises sur des photos précédentes avec l'iPhone 12 Pro, car il est très sujet aux reflets de l'objectif). Cependant, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que le reflet de l'objectif avait automatiquement disparu de la photo originale, même s'il était toujours présent sur la photo en direct, ce qui signifie que le post-traitement automatique est devenu assez intelligent pour supprimer les reflets de l'objectif !

Il s'agit pour le moment d'une nouvelle dont la Pomme n'a jamais parlé, attendons donc l'officialisation de la part de la firme...