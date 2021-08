iPadOS 15 : la nouvelle page Évènements de l'App Store commence à se montrer

Nouvelle fonction, nouvelle rubrique, appelez cela comme vous voulez mais Apple va bien sortir une nouveauté appelée "Évènements" qui sera visible dans l'App Store à partir d'iOS 15. Explications.

C'est quoi les nouveaux "Évènements" sur l'App Store ?

Dans à peine un mois et demi, nous aurons normalement tous accès à iOS 15 & iPadOS 15. Nous aurons le droit à plusieurs nouveautés dont une qui commence à se dévoiler dans la bêta et elle concerne l'App Store.

À partir d'iOS 15, l'App Store va se voir ajouter une toute nouvelle catégorie baptisée "Évènements". Pour faire simple, les développeurs d'applications pourront créer un encadré dédié à l'évènement en question et Apple pourra le mettre en avant sur sa page d'accueil afin d'attirer un maximum de personnes.



Comme remarqué par le twittos @brahmshank, iPadOS 15 en bêta propose déjà un premier aperçu qui concerne TikTok et l'évènement Summer Camp. Via cet encadré disposé sur la page d'accueil de l'App Store, vous aurez accès à toutes les informations, dates... de l'évènement.





Voici comment Apple décrit de manière générale l'utilité de ce futur ajout :

Découvrez des événements opportuns dans les applications et les jeux, tels qu'un jeu-concours, une nouvelle avant-première de film ou une expérience diffusée en direct, directement sur l'App Store.



Les événements sont visibles dans la sélection éditoriale et les recommandations personnalisées dans les onglets Aujourd'hui, Jeux et Applications, dans les résultats de recherche et sur la page produit de l'application.

Une nouveauté dont on a hâte de voir si elle sera utile pour bon nombre d'entre nous au quotidien mais sur le papier, le concept est plutôt plaisant et de toute façon, on ne dit pas non à la nouveauté surtout que celle-ci ne dérangera personne.