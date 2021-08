Otterbox propose un clip MagSafe pour la manette Xbox

Si vous jouez un tant soit peu sur iPhone, vous savez certainement que le tactile a ses limites, même si Apple continue de pousser en ce sens avec notamment des contrôles virtuels homogènes sur iOS 15. Mais la firme pousse aussi les accessoires MFI et propose depuis iOS 13 la compatibilité avec les contrôleurs de consoles comme Xbox et PlayStation. Justement, Otterbox propose une évolution de son clip pour Xbox avec la prise en charge du MagSafe.

Otterbox lance le Mobile Gaming Clip for MagSafe

Pour de nombreux jeux comme les FPS ou les titres de baston, une manette est quasiment indispensable pour s'en sortir. Si vous avez un iPhone 12 et une Xbox récente, alors le nouveau Mobile Gaming Clip for MagSafe d'Otterbox est une solution parfaite. Il s'agit d'une pince pour les manettes de Xbox (One, Series S/X) avec un support MagSafe. Elle se positionne en un instant sur la manette et accueille l'iPhone avec un aimant. Simple et sécurisé.



Bien évidemment, ce n'est valable que pour les iPhone 12 (ou les iPhone plus anciens avec une coque MagSafe). Si tel n'est pas votre cas, il existe toujours le Mobile Gaming Clip classique qui s'adapte à tous les téléphones. A noter que le support détachable peut aussi servir de béquille pour l'iPhone dans les deux cas.



Comptez 40$ sur le site US, en attendant la version française ou sur la boutique Amazon qui propose la plupart des produits gaming de Otterbox.



Voilà à quoi ressemble l'accessoire :