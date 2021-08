Apple veut identifier la maltraitance d'enfants en photo dans iOS

Alban Martin

Un expert en sécurité affirme qu'Apple est sur le point d'annoncer des outils de reconnaissance photo qui permettraient d'identifier les images de maltraitance d'enfants dans ses systèmes d'exploitation, iOS en tête. Après avoir intégré de nombreuses fonctionnalités basées sur le Machine Learning, la firme pourrait aller plus loin sur ce l'analyse.



Un outil puissant qui pourrait poser problème

Apple a précédemment supprimé des applications de l'App Store pour des raisons de prédo-pornographie, mais on dit maintenant qu'elle est sur le point d'introduire un tel système de détection à l'échelle du système. En utilisant le hachage de photos, les iPhones pourraient identifier les abus sexuel sur mineurs (CSAM) sur l'appareil.

Un exemple de reconnaissance d'image dans iOS 15

Apple ne l'a pas confirmé et jusqu'à présent, la seule source est Matthew Green, cryptographe et professeur agrégé au Johns Hopkins Information Security Institute.



Selon Green, le plan est initialement d'être côté client - c'est-à-dire de faire toute la détection sur l'iPhone d'un utilisateur. Il fait toutefois valoir qu'il est possible que ce soit le début d'un processus qui mène à la surveillance du trafic de données envoyé et reçu du téléphone.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 4, 2021

Initially I understand this will be used to perform client side scanning for cloud-stored photos. Eventually it could be a key ingredient in adding surveillance to encrypted messaging systems. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021



Voici ce que dit l'expert :

À terme, cela pourrait être un ingrédient clé dans l'ajout de la surveillance aux systèmes de messagerie cryptée. La possibilité d'ajouter des systèmes de balayage comme celui-ci aux systèmes de messagerie E2E [cryptage de bout en bout] a été une "demande" majeure des forces de l'ordre du monde entier.



Ce genre d'outil peut être une aubaine pour trouver de la pornographie enfantine dans les téléphones des gens. Mais imaginez ce qu'il pourrait faire entre les mains d'un gouvernement autoritaire ?



Green qui, avec ses étudiants en cryptographie, a déjà fait rapport sur la façon dont les forces de l'ordre peuvent pénétrer dans les iPhones. Lui et l'Université Johns Hopkins ont également déjà travaillé avec Apple pour corriger un bug de sécurité dans Messages.