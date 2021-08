TikTok se lance également dans les stories

Il semblerait que TikTok continue de s'inspirer de ses concurrents pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui avec l'arrivée de premiers tests de stories au sein du réseau social.

Un choix qui fait contre-courant avec la décision prise récemment par Twitter, qui a préféré mettre fin à ses Fleets, une équivalence qui n'aura jamais fait l'unanimité.

TikTok veut rejoindre la concurrence en lançant des tests de stories

Ça y est, TikTok se lance dans la mode des stories, ou du moins quasiment, puisque le réseau social vient de lancer les premiers tests de courtes vidéos qui disparaissent automatiquement après 24 heures. La plateforme se rapproche ainsi de ce que propose déjà Facebook, Instagram ou encore Snapchat.



Il faut dire que ces derniers n'hésitent pas non plus à piocher dans les idées du géant chinois, et cette arrivée, si elle s'officialise, semble logique. Pour l'occasion, des représentants de TikTok se sont entretenus avec nos confrères de The Verge :

Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. Actuellement, nous expérimentons des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté de TikTok.

Reste désormais à savoir si le test sera un succès, et si les stories verront le jour pour tous les utilisateurs.



