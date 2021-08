Anker Nano II : les chargeurs disponibles à l'achat en France

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

En octobre 2020, nous vous faisions la présentation des chargeurs Nano de la société Anker, visant à venir concurrencer les accessoires officiels d'Apple. Comme son nom le laisse transparaître, la firme misait avant tout sur la taille de celui-ci, tenant alors dans une poche.

Et désormais, maintenant qu'Apple ne fournit plus de chargeur avec ses iPhone, les clients recherchent des alternatives moins onéreuses. La période est donc parfaite pour lancer la seconde version du Nano, disponible depuis aujourd'hui à l'achat en France.

Anker lance officiellement son Nano II en France

Depuis quelques années maintenant, Anker fait figure d'alternative sérieuse pour les accessoires autour des smartphones, notamment pour la charge de ces derniers. Après avoir lancé le PowerPort III Nano et le Nano pour l'iPhone, ainsi que le le PowerPort Atom PD pour les Mac et iPad, l'accessoiriste revient sur le devant de la scène.



En effet, depuis quelques heures, il est possible de s'offrir la seconde version du chargeur Nano pour iPhone. Toujours avec une petite taille, ce dernier se sert à nouveau du nitrure de gallium pour offrir une puissance allant jusqu'à 65 W.

Au lieu d'encombrer votre domicile (et la planète) avec un chargeur supplémentaire pour chaque nouvel appareil que vous achetez, le chargeur Anker Nano II a à lui seul la puissance requise pour charger la majorité de vos appareils personnels.



En remplaçant le silicium par du nitrure de gallium (GaN), nous avons réduit la taille de nos chargeurs sans compromettre la puissance. Désormais, avec la technologie GaN II, nous pouvons continuer à repousser davantage les limites de la puissance mobile.

Le chargeur Anker est disponible à l'achat sur Amazon en trois versions, 30 W, 45 W et 65 W, pour des prix allant de 35€ à 45€.