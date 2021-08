Des hackers proposent de faire bannir des utilisateurs Instagram pour 60 dollars

Bannir n'importe quel utilisateur Instagram en échange d'une somme d'argent ? Voici la dernière tendance du moment dans la communauté des hackers. Selon un rapport du média Motherboard, des particuliers malhonnêtes ont trouvé l'astuce pour faire bannir qui vous voulez d'Instagram. Enfin, l'opportunité de se venger de son ex ?

Instagram a lancé une enquête

Sur Instagram comme sur les autres réseaux, il existe plusieurs motifs de blocage de compte, les plus populaires sont sans aucun doute la vente de produits illicites, les comportements inappropriés ou encore la nudité.

Il y en a un autre qui est aussi très connu : c'est l'usurpation d'identité, l'action consiste à créer un nouveau compte et vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas sur le réseau social. C'est justement l'astuce qu'exploitent depuis plusieurs mois des hackers !

Un petit organisme composé de plusieurs escrocs propose de bannir le compte Instagram que vous voulez (dans la mesure du raisonnable) en échange d'un paiement de 60 dollars.



Le fonctionnement est très bien réfléchi.

Vous communiquez le @ du compte de la victime lors de la commande, puis les hackers vont copier sur l'un de leurs fichiers la bio, le nom et prénom, la photo de profil, la localisation... Toutes les informations qui font penser que vous êtes la vraie personne !



Une fois les informations mises de côté, les hackers vont accéder à un profil Instagram qui a déjà une certification (une preuve que vous êtes bien la personne que vous prétendez être). Pour Instagram, comme pour les utilisateurs, c'est une indication sûre qu'on a bien affaire au vrai compte.

Sur le profil certifié, les hackers vont y mettre toutes les données du compte de la victime, un véritable copier-coller en bonne et due forme.

Une fois que le compte certifié est exactement le même que celui de la victime, les hackers vont lancer une procédure d'usurpation d'identité. Dans le signalement, ils vont désigner le @ du compte qui fraude les conditions d'utilisation d'Instagram, autrement dit le compte indésirable qu'il faut bannir !



Cette procédure de signalement n'est pas soumise à une vérification humaine, mais à un algorithme qui s'occupe de vérifier si le signalement est légitime. Instagram n'a pas d'autres choix que d'inclure des systèmes automatisés, car sinon les remontées des utilisateurs seraient traitées en plusieurs semaines vu les millions de comptes actifs quotidiennement.



L'algorithme qui prend en charge le signalement des hackers va analyser la situation et va miser toute sa confiance envers le compte certifié, puisqu'il s'agit d'un compte qui est fiable et qui a été vérifié par un employé de l'équipe Instagram.

Résultat, le compte de la victime est immédiatement banni par l'algorithme qui le désigne comme le profil qui usurpe l'identité du compte certifié.

Une activité très lucrative

Cette nouvelle astuce qui consiste à tromper l'algorithme d'Instagram serait très lucrative puisque la demande serait très forte. La majorité des clients souhaitent se venger d'une ex-petite amie, d'un collègue de travail avec qui ils sont en conflit, de leur ancienne entreprise qui les a licenciés...

Selon un post Telegram, cela rapporterait une somme à cinq chiffres tous les mois, les hackers se vantent même qu'il s'agit d'un travail à plein temps !



Pour toucher encore plus d'argent, les hackers vont aller encore plus loin... Ils prennent contact avec la victime les jours qui suivent pour lui proposer de l'aider à débloquer son compte en échange d'un paiement (la somme n'est pas dévoilée). Évidemment, les hackers respectent la confidentialité de leur client en ne dévoilant pas son identité, même en échange d'un paiement plus important, ça risquerait de décrédibiliser leur business.



Du côté d'Instagram, un porte-parole a expliqué à Motherboard que le groupe Facebook a lancé une enquête sur les comptes et sites web qui proposent ce type de service. Si cette astuce risque d'expirer dans les prochains mois, les hackers ont encore quelques semaines pour se faire beaucoup d'argent !

