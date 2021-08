Epic Games critique également Apple et son "outil de surveillance gouvernementale"

Après le patron de WhatsApp, c’est Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, qui a émis de sérieuses critiques à l'égard des nouvelles politiques d'Apple en matière de sécurité des enfants, qualifiant carrément ces mesures de "spyware gouvernemental".

Sur Twitter, Sweeney a expliqué pourquoi cette nouveauté est mauvaise pour les utilisateurs :

Voici le premier tweet :

I've tried hard to see this from Apple's point of view. But inescapably, this is government spyware installed by Apple based on a presumption of guilt. Though Apple wrote the code, its function is to scan personal data and report it to government.https://t.co/OrkfOSjvS1