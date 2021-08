Finalement une version iOS 14.8 avant iOS 15 ?

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Et si iOS 14.7.1 n'était pas la dernière version du système d'exploitation iOS 14 ? En effet, avant le lancement d'iOS 15, le code de Xcode 13 mentionne iOS 14.8, ce qui suggère que la nouvelle mise à jour pourrait arriver très prochainement.

iOS 14.8, vraiment ?

Apple arrête généralement de travailler sur les mises à jour iOS précédentes lorsque le lancement de nouvelles versions majeures d'iOS approche. Il était donc peu probable de voir iOS 14.8. Au mieux, une version corrective iOS 14.7.2.



Apple n'a en fait jamais publié de mise à jour ".8" pour le système d'exploitation iOS. iOS 11 s'est arrêté à iOS 11.4, iOS 12 s'est arrêté à iOS 12.5 et iOS 13 s'est arrêté à iOS 13.7.

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8 — Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021

Le calendrier de sortie peut être différent cette année car Apple prévoit d'offrir aux utilisateurs le choix entre ‌iOS 14‌ et ‌iOS 15‌. Apple permettra aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de rester sur ‌iOS 14‌ et iPadOS 14 même après le lancement des nouvelles mises à jour iOS et iPadOS 15.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l'application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Bien que cela puisse être destiné à ceux qui ne peuvent pas mettre à jour leurs appareils immédiatement en raison de restrictions ou d'exigences mises en œuvre par les organisations professionnelles et les écoles, il sera également apprécié pour ceux qui ne souhaitent pas passer à ‌iOS 15‌ après l'annonce récente de la fonctionnalité concernant la vérification des photos par Apple.



On ne sait pas encore ce qui sera inclus dans la mise à jour iOS 14.8. Il peut se concentrer sur des corrections de bogues, des améliorations de performances et d'autres optimisations plutôt que sur de nouvelles fonctionnalités majeures étant donné l'accent mis par Apple sur ‌iOS 15‌. A moins qu'il ne contienne des données pour la compatibilité de nouveaux produits comme les AirPods 3 ou l'iPad Mini 6...