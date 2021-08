iOS 15 : Apple invite les clients à se lancer sur la bêta publique

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Si tout le monde ne peut pas encore essayer iOS 15, nous apprenons que les phases de test avancent bien car après la période réservée aux développeurs, puis une ouverture discrète aux testeurs publics, les premiers mails pour promouvoir la bêta publique ont été envoyés. Vivement la rentrée !

iOS 15 approche !

C'est au mois de septembre qu'Apple devrait mettre un peu de soleil dans notre vie, après un été bien triste, avec la sortie des nouveaux iPhone et la mise à jour des OS dont iOS 15.



Il y a pile deux mois, lors de la WWDC, Apple nous a fait une présentation complète des nouveautés à venir sur iOS 15 avec en tête d'affiche, une sécurité et une protection de notre vie privée une nouvelle fois renforcée et un mode Concentration qui semble indispensable une fois bien configuré. N'oublions pas également SharePlay ainsi que le tout nouveau Safari.



Mais comme toujours, avant de rendre le firmware disponible de manière officielle au grand public, il faut s'assurer que tout (ou presque) fonctionne parfaitement pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur.

C'est pourquoi ces derniers jours, Apple a envoyé en masse des mails aux clients afin qu'ils commencent à prendre en main la première bêta publique d'iOS 15 et qu'ils donnent leur avis sur les points à corriger ou améliorer.



Bien évidemment, il en va de même pour iPadOS 15, macOS 12 Monterey, tvOS 15 et watchOS 8. Nous pouvons donc dire que la période exclusivement réservée aux développeurs est terminée et que les prochaines semaines devraient proposer une version qui se rapproche grandement de la version définitive. La sortie devrait intervenir la troisième semaine de septembre.