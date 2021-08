La production des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces a démarré

Pour ceux qui attendent les prochains MacBook Pro 2021 alimentés par la puce M1X, un nouveau rapport sur la chaîne d'approvisionnement indique que la production des ordinateurs Apple est maintenant lancée. Il n'y a toujours pas de certitude quant à la date de mise en vente des nouvelles machines, cependant...

Un calendrier encore flou

Si vous êtes perdu dans les informations contradictoires à propos des futurs fleurons portables d'Apple, c'est normal. En effet, nous avons entendus tout et son contraire depuis près d'un an. Mais récemment, les planètes se sont alignées avec une production qui était censé démarrer au troisième trimestre (ce qui semble le cas) pour une mise en vente à l'automne. Les plus optimistes imaginent une sortie aux côtés des iPhone 13, d'autres, comme moi, penchent plutôt pour un lancement en novembre. Bloomberg y croit également. En tout cas, force est de constater que le mois de juin avec la WWDC a été ratée de ce point de vue.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces en bonne voie

Le nouveau rapport de Digitimes est basé sur des sources de la chaîne d'approvisionnement.

Apple a commencé la production en volume du nouveau MacBook Pro, les expéditions mensuelles des ordinateurs portables devant arriver à 600 000 à 800 000 unités au cours de la période d'août à novembre, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement en amont.

Apple serait optimiste quant aux ventes de MBP 2021, la société prévoirait de vendre 23 millions d'unités d'ici la fin de l'année - ce qui serait 15 % de plus que l'année dernière.

Compte tenu de l'impatience avec laquelle de nombreux propriétaires de MBP Intel attendent de passer à des versions Apple Silicon, cela pourrait même exploser, sauf si les contraintes en semi-conducteurs continuent de peser sur la production.

D'ailleurs, les nouvelles puces M1X devrait apporter des améliorations de performances et d'autonomie avec des modèles ayant au moins 10 cœurs - huit à haute performance et deux à haut rendement énergétique. La RAM devrait atteindre un maximum de 64 Go, ce qui permettrait d'avoir des machines haut de gamme largement plus efficaces que les premiers Mac M1 pourtant déjà au-dessus du lot.



Pour le reste, la Touch Bar pourrait disparaitre et un écran miniLED tiré de l'iPad Pro devrait être intégré. Sans oublier un tout nouveau design plus carré inspiré des derniers iPhone et iPad.



