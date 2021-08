Comment un AirTag a aidé cet expert à retrouver sa trottinette

Apple a eu raison de se lancer sur le marché des traqueurs d'objets, les AirTags vendu à 35€ cartonnent chez les consommateurs. Même les experts en cybersécurité semblent conquis par l'AirTag, Dan Guido le fondateur de la société Trail of Bits vient de partager son expérience après le vol de sa trottinette électrique avec 2 AirTags dissimulés.

L'AirTag est une petite merveille, grâce au grand nombre d'iPhone partout dans le monde, le traqueur d'objet peut se servir de n'importe quel iPhone à proximité pour communiquer sa position géographique partout sur terre. Dans les milieux ruraux, cela peut s'avérer parfois compliqué, mais dans les grandes villes où des centaines de milliers d'iPhone circulent toute la journée, la localisation se fait avec une précision déconcertante !



Dan Guido a partagé son expérience sur Twitter après le vol de sa trottinette électrique qu'il avait mal verrouillée. Quelques semaines avant le vol, le fondateur de Trail of Bits avait pris l'initiative d'installer 2 AirTags dans des endroits cachés à côté de la roue arrière.

Quand sa trottinette a été volée, Dan Guido a immédiatement su à quel endroit celle-ci se situait. Ce dont il avait peur, c'est que la procédure anti-harcèlement s'active et que le voleur entende les AirTags sonner, ce qui lui aurait permis de comprendre que la police pouvait débarquer à tout moment.

Heureusement, ça n'a pas été le cas. Dès que Dan Guido a appris où étaient sa trottinette électrique, il s'est rapproché de la police pour venir avec lui sur les lieux afin de la récupérer, il s'agissait d'un endroit clos à côté d'un magasin de vélos électriques.

La police qui ne connaissait pas les AirTags était dubitatif à l'idée d'accompagner Guido, après avoir longuement insisté et avoir fait des démonstrations avec un 3e AirTag qu'il avait sur lui, plusieurs policiers l'ont accompagné pour se rendre sur le lieu.



Dès que Guido s'est approché de la trottinette avec la police, des informations supplémentaires sont apparues sur l'application "Localiser" de son iPhone, il savait précisément (à quelques mètres près) la localisation des AirTags cachés.

Quand la police a débarqué dans la boutique, les employés étaient tous mal à l'aise.

La tension est rapidement montée entre les salariés du magasin et Guido, le fondateur de la société de cybersécurité explique avoir été harcelé par ces employés. La police a demandé à plusieurs reprises comment cette trottinette électrique volée il y a peu s'était retrouvée en vente dans leur magasin.

Selon la déclaration du directeur du commerce, une personne anonyme s'était rendue il y a quelques jours à l'accueil de la boutique pour vendre la trottinette, une banale situation puisque la boutique rachète régulièrement des trottinettes et vélos électriques pour les revendre. Ce qui est moins normal, c'est que les vérifications autour de la preuve d'achat n'ont pas dû être fait, ce qui a conduit à vendre une trottinette volée !

Heureusement pour l'enquête, les images de la vidéosurveillance ont pu être récupérées par la police afin de mettre la main sur le voleur.

No fear! The most important part of IR is preparation, and I hid two Airtags inside the scooter: one “decoy” in the wheel well and a second, more subtle, one inside the stem. Covered in black duct tape, they’re hard to see. pic.twitter.com/AYwQz1teYg