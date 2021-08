Google One : Le VPN est officiellement disponible en France

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

William Teixeira

4



Bonne nouvelle, Google vient officiellement de rejoindre le marché des VPN en France et dans plusieurs autres pays. Le géant californien propose une offre convaincante et particulièrement attrayante via son abonnement Google One. Vous pouvez dès maintenant renforcer votre sécurité en ligne avec ce nouveau VPN qui vient concurrencer NordVPN, ExpressVPN et autre CyberGhost.

VPN inclus dans l'abonnement Google One de 2 To

Les packs avec plusieurs services à l'intérieur deviennent à la mode, après Apple et ses offres "Apple One", c'est au tour de Google de proposer des packs regroupant plusieurs services.

Si vous êtes abonné à Google One, vous pouvez dès maintenant avoir accès à :

Plus de stockage dans le cloud

La sauvegarde du contenu de votre smartphone Android

Conserver vos photos et vidéos en haute résolution sans stresser sur l'utilisation du stockage

Un service client dédié

Des tarifs spéciaux sur vos réservations d'hôtel, les crédits sur le Google Play...

Un partage de Google One jusqu'à 5 personnes

Et depuis hier soir... Un accès au VPN de Google !

Pour ceux qui choisissent l'offre 2 To à 9,99€/mois ou 99,99€/an, c'est l'opportunité de profiter de l'un des meilleurs VPN.

Proposer pour le moment uniquement aux utilisateurs de smartphones sous Android, le VPN devrait prochainement s'étendre sur les ordinateurs et tablettes. Et certainement sur iOS.

Quels sont les avantages du VPN de Google ?

La France, le Mexique, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont accès au VPN de Google. Mais quels sont les avantages ?



Google s'engage à vous proposer une navigation, une diffusion et des téléchargements avec une connexion sécurisée et totalement privée.

Vous retrouvez également une protection contre les pirates informatiques quand vous êtes sur une connexion non sécurisée comme un Wi-Fi dans une gare ou un McDonald's par exemple.

Au-delà de cela, le VPN de Google agit comme n'importe quel VPN, il change votre adresse IP pour que vous soyez anonyme sur internet pendant votre navigation.



Google fait aussi plusieurs promesses à ses utilisateurs qui utilisent son VPN : aucun suivi et aucune vente de vos données liées à votre activité de navigation. La firme de Mountain View assure à 100% qu'elle ne regarde pas ce que vous faites quand vous utilisez son VPN !

Vous retrouvez aussi des sécurités avancées pour qu'aucun tiers n'associe votre activité en ligne avec votre identité.

Des performances optimales

Ce qui peut être décevant avec un VPN ce sont les performances. Quand nous sommes en Fibre Optique et que nous avons 1 Gbit/s ou plus en câble Ethernet, nous n'avons pas envie de sacrifier de notre débit descendant et montant sous prétexte qu'on passe par un VPN.

Google explique que vous profiterez de son infrastructure réseau, une assurance de bénéficier d'une connexion optimale sur l'ensemble des services, applications et téléchargements.



Souscrivez dès maintenant au VPN de Google One en prenant l'offre 2 To.