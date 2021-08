Xiaomi Mix 4 : caméra selfie invisible et charge 120W

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

8



Xiaomi vient de faire la présentation de son très attendu Mix 4, un nouveau smartphone haut de gamme qui affiche plusieurs caractéristiques clés dont une caméra avant sous l’écran qui est carrément invisible. Oui, point de poinçon et encore moins d'encoche pour la marque chinoise qui explose tout sur son passage.

Les chiffres incroyables du Xiaomi Mix 4

Le Mix 4 de Xiaomi peut paraître classique en apparence (tout de même en céramique), mais derrière son look consensuel se cache une prouesse technologique. En effet, l'écran AMOLED de 6,67 pouces (2 400 x 1 080 pixels) n'est pas seulement capable d'afficher un taux de rafraichissement de 120 Hz (480 Hz pour le toucher !), d'être compatibles avec les images HDR10+ et Dolby Vision, non. Elle cache carrément une caméra frontale et un capteur d'empreintes digitales. Si ce dernier a été vu à plusieurs reprises depuis deux ans chez d'autres constructeurs, la caméra invisible est une première à cette échelle.

Avec un design baptisé Camera Under Panel, le Mix 4 est l'aboutissement d'une technologie itérée sur trois générations majeures, cinq ans, soixante brevets, un investissement de 77 millions de dollars et des centaines d'ingénieurs.



La technologie CUP offre une visualisation transparente de 400 ppp dans la zone de la caméra 20 mp, correspondant à la densité de pixels, à la luminosité et aux détails de couleur de l'écran environnant. Alors que l'appareil photo est pratiquement invisible à l'œil, Xiaomi MIX 4 combine ses capacités matérielles et logicielles pour garantir que les photographies et les vidéos résultantes capturées à l'aide de l'appareil photo avant conservent les vraies couleurs et détails. Cela se fait grâce à la technologie CUP de Xiaomi, qui minimise la diffraction de la lumière grâce à une conception de circuit spéciale, ainsi qu'à un nouveau matériau à câblage incurvé transparent Indium Tin Oxide (ITO) couplé à des algorithmes d'imagerie. On a hâte de voir les premiers clichés pris avec le Mix 4 et de voir ce genre de technologie arriver chez Apple.

Toujours côté photo, le Mix 4 se dote de trois capteurs à l’arrière avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique x5, zoom numérique x50 et stabilisation optique).



Ensuite, Xiaomi a mis le paquet sur l'autonomie avec une batterie de 4 500 mAh qui supporte la charge filaire jusqu’à 120 W et la charge sans fil jusqu’à 50 W, soit plus de 3x les valeurs des iPhone 12. Le Mix 4 est rechargé complètement en 21 minutes avec un fil et en 45 minutes avec un chargeur Qi compatible.



Sous le capot, le smartphone du constructeur s'offre la puce Snapdragon 888+ avec 8 ou 12 Go de RAM selon les versions. Le stockage est de 128, 256 ou 512 Go.



Bien évidemment, le Mix 4 embarque la technologie de pointe sur les autres aspects avec le 5G, un port USB-C, une puce NFC, un capteur infrarouge, des haut-parleurs stéréo Hi-Res signés Harman Kardon et l'ensemble tourne sous Android 11, bientôt Android 12.

Prix et date de sortie

Xiaomi a annoncé les premiers prix en Chine avec une mise en vente le 16 août. La France devra patienter, tout comme le reste du monde.