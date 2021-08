iOS 15 va lier vos AirPods avec votre identifiant Apple

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Localiser va devenir de plus en plus indispensable dans les années à venir et c'est justement ce que souhaite cette nouvelle fonction liée aux AirPods dans iOS 15. Comme expliqué ci-dessous, il sera dorénavant possible de localiser précisément ses AirPods comme un AirTag et même de les relier à son identifiant Apple pour ne plus jamais les perdre de vue.

AirPods : une localisation plus complète dans iOS 15

On ne va pas se le cacher, nous sommes tous impatients de découvrir les nouveaux iPhone 13 à la rentrée, tout comme nous sommes pressés de télécharger iOS 15 pour tester les nouvelles fonctionnalités. Même s'il faut encore être un peu patient, chaque semaine qui passe nous permet de faire un point sur une des caractéristiques d'iOS 15 et cette fois-ci, c'est au tour du réseau Find My (Localiser en français).

Comme indiqué par Apple, il va y avoir du nouveau pour vos AirPods dans l'app Localiser. Après l'avènement des AirTags il y a quelques mois qui a mis la lumière sur cette application, iOS 15 prend le relai pour une fois de plus enrichir le service en question.



Deux nouveautés à venir sur iOS 15. La première, c'est la possibilité comme avec un AirTag d'utiliser "Localisation précise" pour savoir exactement où se trouvent vos AirPods autour de vous. Une fonction bien pratique pour les plus têtes en l'air d'entre nous même si seuls les AirPods Pro et l'AirPods Max en profiteront (sûrement les AirPods 3 à venir aussi).



Deuxièmement, il sera également possible de lier ses AirPods avec son identifiant Apple. Le gros avantage ici, c'est que même si quelqu'un retrouve vos AirPods et fait en sorte qu'ils ne soient plus liés à votre iPhone, vous pourrez toujours apercevoir sur la carte l'emplacement où ils se trouvent.



Tout ceci marche avec le Bluetooth et le réseau des objets connectés d'Apple qui lorsqu'ils passent à proximité de l'objet perdu, permettent de le localiser en temps réel. Exactement comme avec les AirTags.