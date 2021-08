Samsung a annoncé les Galaxy Buds 2 à 149€

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir



Cela fait maintenant pas mal de temps que Samsung essaie d'anéantir les AirPods d'Apple, mais toujours sans succès. La firme sud-coréenne tente une nouvelle fois de s'imposer sur ce marché ultra concurrentiel avec ses Galaxy Buds 2, une nouvelle génération de ses écouteurs sans fil avec des caractéristiques toujours plus poussées.

Voici les Galaxy Buds 2

Samsung a officialisé aujourd'hui sa nouvelle paire d'écouteurs sans fil, au doux nom de "Galaxy Buds 2".

On retrouve sur cette nouvelle génération une technologie de réduction de bruit active, ce qui est sans aucun doute la meilleure réduction de bruit à l'heure actuelle. Le fonctionnement est simple, les Galaxy Buds 2 vont analyser votre environnement pour repérer les bruits puis les supprimer dès qu'ils sont sur le point d'arriver dans vos oreilles en produisant des sons inverses.

Samsung explique avoir réussi avec succès à supprimer 98% des sons extérieurs, il faudra vérifier notamment les bruits aigus proches qui sont réputés pour être difficilement annulables.



Autre changement important, les Galaxy Buds 2 seront 15% plus petits, mais aussi 21% plus légers que les Galaxy Buds+. En effet, on savait que Samsung pourrait mieux faire sans aucun compromis sur l'autonomie ni sur les fonctionnalités globales des écouteurs. Le pari a été relevé et réussi par le géant sud-coréen !

Niveau autonomie, il n'y a rien d'extraordinaire, Samsung se contente de s'aligner sur ses principaux concurrents, il a été annoncé 5 heures de lecture en continu avec la réduction de bruit activée, sans ce mode, les écouteurs peuvent assurer jusqu'à 7h30 d'écoute. En ce qui concerne le petit boîtier de recharge, il est capable de stocker jusqu'à 20h de charge.



Les Galaxy Buds 2 sont aussi compatibles avec le Bluetooth 5.2, une technologie qui permet une vitesse plus élevée sur le transfert des données (ce qui est positif quand vous jouez à un jeu), une distance plus importante (jusqu'à 200 mètres contre 60 mètres pour le Bluetooth 4.0) et une meilleure autonomie.



En ce qui concerne le son, Samsung a renouvelé son partenariat avec l'entreprise experte dans le domaine AKG, grâce à cette collaboration, vous pourrez profiter un son unique et extrêmement fidèle dans les aigus, mais aussi les basses profondes.

Couleurs, disponibilité et prix

Les Galaxy Buds 2 seront disponibles à 149€ dès le 27 août en France, les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Samsung et Amazon depuis quelques heures, comme pour les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Ils seront disponibles en 4 couleurs : graphite, blanc, olive, noir et lavande.