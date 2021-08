Apple bientôt contraint de passer l'iPhone à l'USB-C ?

Apple pourrait être contraint de retirer le port Lightning de l'iPhone au profit de l'USB-C, selon la législation qui devrait être présentée par la Commission européenne le mois prochain, rapporte Reuters.

L'Europe pousse pour l'USB-C

La législation établirait un port de charge commun pour tous les téléphones portables et autres appareils concernés dans tous les pays de l'Union européenne. Cette décision devrait affecter principalement Apple, car de nombreux appareils Android populaires disposent déjà de ports USB-C.

En 2018, la Commission européenne avait tenté de parvenir à un consensus sur la question, mais n'a jamais réussi à l'imposer. À l'époque, Apple avait averti qu'imposer un port de charge commun à l'industrie étoufferait l'innovation et créerait des déchets électroniques, car les consommateurs seraient obligés de passer à de nouveaux câbles.



Une étude d'évaluation d'impact de la Commission européenne menée en 2019 a révélé que la moitié de tous les câbles de charge vendus avec les téléphones portables étaient dotés d'un connecteur USB micro-B, 29 % avaient un connecteur USB-C et 21 % avaient un connecteur Lightning. L'étude a suggéré cinq options pour un chargeur commun, avec diverses options qui couvrent les ports sur les appareils et les ports sur les adaptateurs d'alimentation.



L'année dernière, le débat a été relancé lorsque le Parlement européen a voté massivement en faveur d'un chargeur commun, prétextant moins de déchets environnementaux et la commodité de l'utilisateur comme principaux avantages.



La branche exécutive de l'Union européenne rédige actuellement la législation, selon des sources citées par Reuters, qui devrait être présentée le mois prochain. Apple semble avoir déjà un coup d'avance avec la recharge sans fil et MagSafe, car au lieu de passer à l'USB-C, elle pourrait tout simplement supprimer le port sur l'iPhone 13 ou l'iPhone 14.



